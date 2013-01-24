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توصيل الرعاية من غرفة المستشفى إلى غرفة المعيشة

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شهد مؤتمر Dreamforce ’14 لشركات التكنولوجيا العملاقة أول ظهور لشركة Philips، حيث أزحنا الستار عن النظام الأساسي الرقمي HealthSuite الذي تم طرحه مؤخرًا وأعلنا عن بعض تطبيقاته الجديدة.


تعرّف الحاضرون على إمكانات HealthSuite، المدعوم بواسطة salesforce.com، والذي يسمح للجهات الخارجية تطوير وتشغيل تطبيقاتها عليه للاستفادة من البيانات التي يتم تجميعها وتحليلها بواسطة النظام الأساسي المعتمد على السحابة.

 

سيجمع النظام الأساسي الرقمي HealthSuite وظائف وإمكانيات مجموعة من العروض الاستهلاكية والاحترافية لتغيير طريقة تعامل المستهلكين مع نظام الرعاية الصحية، بدءًا من المستشفى ووصولاً إلى المنزل. يمكن تعزيز قدرات المرضى ومقدمي الرعاية أكثر فأكثر ليصبحوا بذلك مشاركين نشطين في إدارة صحتهم.


يدًا بيد، نعمل اليوم لتأسيس مستقبل صحي أفضل عبر دمج البيانات الصحية السريرية والشخصية ضمن السلسلة لتشجيع الوقاية والحياة الصحية والعلاج والتشخيص السريع، ولتمكين رعاية منزلية وشفاء أفضل.

 

اقرأ المزيد حول تعاوننا مع salesforce.com هنا.  

التواجد على الأرض في مؤتمر Dreamforce '14

حضور مؤتمر Dreamforce
اكتشف كيف تواصلنا مع 140000 مشارك في مؤتمر Dreamforce '14 وتعرّف أكثر على النظام الأساسي الرقمي HealthSuite.
Salesforce Live
يشارك كل من يارون تاس الذي يعمل في Philips والشركاء في Salesforce Live للتحدث عن HealthSuite والتطبيقات المتصلة التي تم الإعلان عنها حديثًا

"إن حل HealthSuite الذي نقدمه قيد التطوير، وDreamforce هو الموقع المثالي لإزاحة الستار عن حلول التكنولوجيا المتصلة، الأمر الذي يتيح فرصًا جديدة أمام الإدارة الصحية المحسنة".

 

—يارون تاس، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات وحلول معلومات الرعاية الصحية، Philips

Dreamforce '14 في لقطات سريعة

مرحبًا بك في Dreamforce
Salesforce
قاعة Dreamforce
خدمة العملاء
عميل Philips
Dreamforce

استكشاف تطبيق جديد للأجهزة المحمولة لمرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

نموذج تشخيصي قابل للارتداء
إيمانًا منها بأهمية العمل المشترك للوصول إلى الأهداف المنشودة، تعاونت شركة Philips مع المركز الطبي بجامعة Radboud لتطوير نموذج تشخيصي قابل للارتداء وتطبيق للأجهزة المحمولة لمرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD). يمكن لجهاز مراقبة الصحة الرقمي إرسال بيانات المرضى المباشرة إلى النظام الأساسي المعتمد على السحابة والمدعوم بواسطة salesforce.com.
قياس مستوى الصحة
يمكن أخذ القياسات المرتبطة بصحة المريض بواسطة جهاز استشعار وتتبعها من خلال التطبيق في الأوقات التي لا يرى فيها طبيبه.
الطبيب السريري
في غضون ذلك، يمكن للطبيب السريري الوصول إلى البيانات نفسها، حتى يتمكن الموفرون من إجراء تعديلات على العلاج
مريض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
يمكن أن يشارك المرضى بياناتهم بسهولة مع الأخصائيين وأفراد عائلتهم، حتى يصبح لدى جميع الأشخاص المشاركين في رعايتهم صورة واضحة عن وضعهم الصحي.

توصيل الرعاية من المستشفى إلى المنزل

تغطي حلولنا سلسلة الصحة المستمرة بدءًا من الاستمتاع بأسلوب حياة صحي وصولاً إلى دعم الرعاية في المنزل. تم تصميم كل من النظام الأساسي الرقمي HealthSuite وتطبيقات eCare لمساعدة الأشخاص على الحفاظ على صحتهم خارج مكتب الطبيب، والموفرين على اتخاذ قرارات مدروسة أفضل تخدم مصالح المرضى. تعلّم المزيد حول مقاربة إلى سلسلة الصحة المستمرة هنا.
توصيل الرعاية من المستشفى إلى المنزل

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