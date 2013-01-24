في 26 أبريل 2021، قدّمت Philips تحديثًا مهمًا بشأن الجهود الاستباقية لمعالجة المشكلات المحددة في أحد مكونات منتجات معينة من مجموعة العناية التنفسية ورعاية حالات اضطرابات النوم.

في الوقت الحالي، من منطلق الحرص الزائد واستنادًا إلى المعلومات المتاحة، أشارت Philips إلى المخاطر الصحية المحتملة المتعلقة بفوم خفض الصوت المستخدم في بعض أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) وضغط الهواء الإيجابي الثنائي المستوى (BiLevel PAP) وأجهزة التنفس الاصطناعي الميكانيكية التي توفرها Philips.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن تحليل المخاطر الصحية المحتملة مستمر، وسيتم توفير مزيد من المعلومات عند توافرها. ونتيجةً للمراجعة المستمرة المكثفة بعد هذا الإعلان، في 14 يونيو 2021، أصدرت الشركة إشعار سحب (في الولايات المتحدة فقط)/ إخطار السلامة الميداني (في الأسواق العالمية) بخصوص أجهزة محددة متأثرة.

يُخطر إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (بالأسواق العالمية) العملاء والمستخدمين بالتأثيرات المحتملة في صحة المريض والاستخدام السريري المتعلق بهذه المشكلة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها. إضافة إلى ذلك، يوفر تفاصيل عن برنامج الإصلاح والاستبدال القوي والشامل الخاص بنا، لتصحيح هذه المشكلة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والشمول.