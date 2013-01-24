الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

القيادة بالفكر

التصورات لتوفير

مستقبل صحي أفضل

اتصل بنا
*

معلومات الاتصال

* هذا الحقل مطلوب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

رؤى فريدة حول الاتجاهات والفرص والتحديات لمساعدتك على توجيه تطور الرعاية الصحية.

دور العائلة المهم في تقديم الرعاية واعتماد التكنولوجيا  

مع التكنولوجيا التي تغيّر كل جوانب حياتنا تقريبًا تغيرًا جذرياً، يبدو أن مجموعة متنوعة من الحلول التقنية، التي يتم تطبيقها بصورة فردية أو جماعية، قد تسمح لكبار السن بأن يشيخوا بشكل صحي بدرجة كبيرة. على سبيل المثال، توجد تقنية دعم مقدمي الرعاية للمساعدة على إدارة الأدوية والتواصل مع موفري الخدمات وتنسيق التواصل وغيرها من الأمور.  

 

قراءة المزيد

اتصالات ستغيّر مستقبل الرعاية الصحية

 

يشير يارون تاس، الرئيس التنفيذي لقسم خدمات وحلول معلومات الرعاية الصحية من Philips قائلاً "ستنشئ تقنيات المعلومات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الكبيرة، عالم رعاية صحية أكثر اتصالاً لا تعد فيه تجربة المريض مجزأة وتعتمد على الرعاية وجهًا لوجه"، كما هو معروض في Huffington Post UK و Huffpost Tech Blog.

 

قراءة المزيد

إشكالية جرعة الإشعاع: المخاطر والفوائد والقصة الحقيقية

أصبحت جرعة الإشعاع المرتبطة بالإجراءات التشخيصية موضوع نقاش في الصحف الشعبية. ومع توقف المبالغ المدفوعة من قبل Medicare لبعض أجهزة مسح التصوير المقطعي المحوسب (CT) ذات مستوى جرعات أعلى بدءًا من 2016، بدأ ناقوس الخطر يدق فعليًا.

 

قراءة المزيد

توصيل الرعاية من غرفة المستشفى إلى غرفة المعيشة

شهد مؤتمر Dreamforce ’14 لشركات التكنولوجيا العملاقة أول ظهور لشركة Philips، حيث أزحنا الستار عن النظام الأساسي الرقمي HealthSuite الذي تم طرحه مؤخرًا وأعلنا عن بعض تطبيقاته الجديدة.

 

قراءة المزيد

من التجارب السريرية إلى الاتجاهات السريرية

منح مرضى الشلل القدرة على التحكم مجددًا

يؤدي التقدم العلمي في طب القلب إلى تغيير طريقة ممارسة الأطباء السريريين اليوم وستستمر في التأثير على مستقبل توفير الرعاية.

 

تجمع شبكة الاستشارات الطبية الخاصة بطب القلب ما بين مستشارين سريريين في طب القلب وفريق القيادة لدينا، لمناقشة الاتجاهات السريرية والتشغيلية والاقتصادية والآثار المترتبة والفرص لكل من الأطباء السريريين وقدرتنا على توفير حلول تحدث فرقًا حقيقيًا في مجتمعنا.  

 

قراءة المزيد

رؤية المرضى والموفرين يختبرون الرعاية مباشرة

 

تسافر ميرا جوبالاكريشنان التي تعمل في Philips إلى أفريقيا لاستكشاف التحديات
والحلول الممكنة ومعدلات النجاح في إنشاء مستقبل الرعاية الصحية

 

قراءة المزيد

دور التصميم في تحسين الرعاية وزيادة الفعالية

دور التصميم في تحسين الرعاية وزيادة الفعالية

يبدأ دور التصميم في مجال الرعاية الصحية بالبحث عن أجوبة. أين نعثر على الإلهام؟ كيف ندخل في شراكة مع المرضى والموفرين ومقدمي الرعاية لمنحهم ما يريدونه ويحتاجون إليه بالفعل؟

 

يجيب سين هوجيس الذي يعمل في Philips على هذه الأسئلة وغيرها ويمكّن المهتمين من الاطلاع بشكل عميق على العملية الابتكارية.

 

المشاهدة الآن

تحسين إدارة السكان من أجل مستشفى الغد

تحسين إدارة السكان
مستشفى الغد

 

إننا نلاحظ تحسينات في طريقة عمل نماذج الدفع الجديدة الخاصة بالرعاية الصحية لتوفير رعاية مرضى محسنة.

 

ستناقش لجنتنا في منتدى U.S. News and World Report "مستشفى الغد" التغييرات التي تطرأ على الرعاية الصحية اليوم وكيف يمكن أن تتغير أكثر من أجل مستشفيات الغد.

 

قراءة المزيد

ماهو جديد

أحدث التغريدت

الأخبار

قراءة المزيد

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك