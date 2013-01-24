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حلول التجربة

تغيير تجربة الرعاية الصحية للمرضى والعائلات وموفري الرعاية نحو الأفضل

Brownward
اكتشف كيف ساعدنا في تغيير تجربة المرضى في مركز Broward Infusion Center نحو الأفضل.  

يتجاوز التميّز في تقديم الرعاية الصحية مجرد الخبرة والتكنولوجيا السريرية، ويمتد ليشمل تجربة المريض بأكملها.

نظرًا لخبرتنا الواسعة في هذا المجال، قمنا بتطوير مجموعة شاملة من خدمات الاستشارات في مجال التجارب العلاجية ومن حلول Ambient Experience المخصصة لغرف المستشفيات تساعدك في مواجهة التحديات. وتعزز هذه المجموعة جهود بحثية من أجل تحويل بيئة الرعاية الصحية إلى مكان مريح وهادئ للمرضى وإلى مكان عمل فعال ومحفّز للعاملين.

تساعد هذه الحلول المخصصة والمتمركزة حول الناس في تمييز المستشفيات عن منافسيها، حيث تتحسّن قدرتها على جذب المرضى والمهنيين البارعين على حد سواء والحفاظ عليهم.

 

تعلّم المزيد حول خدمات الاستشارات في مجال التجارب العلاجية وحلول Ambient Experience المخصصة لغرف المستشفيات.  

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Final CEE consent

عروض حلول التجارب التي تقدمها شركتنا

استشارات التجارب

استشارات التجارب  

تعزيز تجربة المرضى وتحسين مستوى رضا الموظفين وتسهيل كفاءة تقديم الرعاية الصحية.

 

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حلول Ambient Experience لغرف المستشفيات

حلول Ambient Experience لغرف المستشفيات

إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية من خلال الضوء الديناميكي وتقنية الإسقاط والصوت لمنح المرضى مزيدًا من الراحة.  

 

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التحسينات

  • KittenScanner

    يمنح الماسح Ambient Experience KittenScanner من Philips الأطفال فرصة للاستمتاع وتعلّم الكثير عن أجهزة المسح الطبية.

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  • حلول التخزين

    صُمّمت حلول Ambient Experience للتخزين من أجل المساعدة في توفير مكان عمل منظّم ومرتّب.

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الموارد

  • Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

    Ambient Experience: إضفاء بعد إنساني على الرعاية الصحية

    Ingenia Ambient Experience

    Ingenia Ambient Experience

  • Ambient Experience: وجهة نظر المريض

    Ambient Experience: وجهة نظر المريض

    التنزيلات

    قصص العملاء

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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