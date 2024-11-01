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الأشعة

العمل معًا لتحسين

الفعالية والقرارات السريرية

اتصل بنا

بما أننا جميعنا على متن نفس القطار، يمكننا وبكل ثقة القول أننا نفهم أنه يجب تحقيق التوازن بين عدة احتياجات لتوفير رعاية صحية فائقة الجودة. فضلاً عن ذلك، أنت بحاجة إلى صور عالية الجودة لاتخاذ قرارات بسرعة وثقة. ويعتبر التعاون السلس أمرًا مهمًا من أجل توصيل المعلومات إلى الشخص المناسب بسرعة. وأيضًا، يحتاج المرضى إلى رعاية فائقة الجودة تكون أكثر تخصصًا وتلبي احتياجاتهم للراحة وإدارة الجرعات والكميات.

وليس ذلك فحسب، بل يجب تقديم كل ذلك بتكلفة منخفضة. إنها حقًا معادلة معقدة.

من خلال تعاوننا المستمر معك، نسعى جاهدين لتركيز ابتكاراتنا على مواجهة تحدياتك. معًا يمكننا بناء مستقبل الرعاية الصحية.

 

يمكنك معرفة المزيد حول حلول الأشعة التي نقدمها.  

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معلومات الاتصال

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ماذا يعني هذا?

Final CEE consent

نلتزم بتقديم رعاية عالية الجودة  

صورة مقارنة معدل وفيات الرضع، iDose وFBP لمعرفة نوعية الصورة


تحسين الأداء السريري

يمكن للتطورات العلمية والسريرية والتقنية في جودة الصورة والتقدير الكمي والذكاء التشريحي توفير التشخيص الموثوق به والمساعدة في تحديد خيارات علاجك.  

امرأة أثناء استعمال الماموجرام


تحسين تجربة المريض

بدأت Philips منذ بضع سنوات تحثّ طاقم العمل لديها على ابتكار تقنيات متطورة للحدّ من آلام المرضى وتحسين تجربتهم. وها هي اليوم تقدم صورًا عالية الجودة لمجموعة كبيرة من الإجراءات السريرية بمستوى منخفض من الإشعاع ليتمكن المريض من الشعور براحة البال. وتزداد راحة المرضى من خلال تقليل أوقات الفحص وتوفير بيئات هادئة تساعدهم على الاسترخاء.  

امرأة تبحث في شاشة المعلوماتية


ضمان قيمة اقتصادية

يمكنك الاعتماد على خبرتنا السريرية لتنفيذ العمليات الأفضل في فئتها لزيادة إنتاجية المرضى وتحقيق تحسينات على مستوى التكلفة والجودة والأداء التشغيلي الكلي.  

مساهمة المرضى في تحسين الرعاية الصحية  

مساهمة المرضى في تحسين الرعاية الصحية

إذا كنت تريد تحسين الرعاية الصحية فما عليك سوى الاستماع إلى الشخص الذي يعيش التجربة، فهو أكثر شخص يعرف الثغرات ونقاط الضعف الموجودة في نظام الرعاية الصحية الحالي. تزوّد أليس ريس، أحد مستشاري المرضى، مركز جورجيا ريجنتس الطبي وشركة Philips بملاحظات حول كيفية تحسين الرعاية الصحية في أوغستا.  

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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