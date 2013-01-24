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أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية في أماكن العمل والمجتمعات

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لإنقاذ الأرواح

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

حلول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips

 

مع توفر المعدات المطلوبة والدعم المناسب، يستطيع أي شخص إنقاذ حياة إنسان. تعمل حلول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية التي تقدمها شركة Philips والمزودة بمزايا Life Guidance كمدربك الشخصي الذي يرشدك بسرعة وسهولة أثناء الحالات الطارئة المتعلقة بالقلب من خلال عملية بسيطة خطوة بخطوة. سيشرح لك صوت هادئ واضح الخطوات الواجب اتباعها بدقة مع تكييف الإرشادات بفعالية لتبقى على المسار الصحيح. وتعمل المستشعرات الذكية على تقييم الحالة وتوفير تلقائيًا العلاج المناسب في الوقت المناسب، ليكون مخصصًا لأي المريض سواء أكان رجلًا أو امرأة أو طفلًا.  

 

تساعدك حلول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية التي تقدمها Philips والمزودة بمزايا Life Guidance على منحك الثقة اللازمة للتصرّف بشكل سريع وحاسم والذى يؤدي إلى إنقاذ حياة إنسان.  

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لماذا Philips هي الخيار المناسب  

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قصص الإنقاذ  

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كُن في المقدمة لإنقاذ الأرواح  

جهوزية للعمل. وجهوزية للتنفيذ.

 

عملية تدريجية بسيطة مع إرشادات صوتية واضحة ومتكيّفة تساعد حتى المستجيبين المبتدئين.  

وفّر الوقت الضائع.
وأنقذ حياة الناس.

 

يتم توفير الإنعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربائية التي من الممكن أن تنقذ حياة المريض بسرعة، وهي تعتبر العلاج الوحيد القادر بالتأكيد على تحسين فرص النجاة.  

علاج مخصص.
ورعاية محسّنة.

 

يقيّم تحليل SMART تلقائيًا إيقاع ضربات القلب للمساعدة في توفير العلاج الآمن والفعال لكل رجل أو امرأة أو طفل.  

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Heart Disease and Stroke Statistics — 2015 Update: A Report From the American Heart Association 1

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