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تحسين الأداء العملي والسريري

تقديم أداء محسّن عبر التميّز التشغيلي

"أصبح بإمكاننا الآن الاستفادة من سلسلة من التحسينات المستمرة في مجال عملية الرعاية تقدمها شركة Philips؛ وما علينا سوى اتخاذ بعض الخطوات الشديدة البساطة التي قد تتطلب منا وقتًا أطول لتطبيقها بشكل كامل"  

 

جودي كانال،  

مديرة خدمات التصوير والأشعة الطبية، مستشفى Lowell General Hospital  

يُعد إدخال التحسينات المستمرة على النتائج السريرية والتشغيلية والمالية علامة مميزة لمؤسسات الرعاية الصحية ذات الأداء العالي في عصرنا الحالي.

تم تصميم النهج الشامل والتعاوني والمخصص لاستشارات تحسينات الأداء المتمركزة حول المريض بحيث يكشف النقاب عن الفرص المتاحة في كل مراحل سلسلة الرعاية الصحية المستمرة. ونحن كشركة نصبّ كل جهودنا على العمليات التشغيلية والسريرية، بالإضافة إلى تحسين استخدام الموارد لزيادة الفعالية التشغيلية الكلية والاستقرار المالي لمؤسسة الرعاية الصحية.

أما النتيجة المرجوة من كل ذلك فهو تحسين مستوى رضا المرضى والموظفين والأطباء من خلال نظام صحي مجهّز بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.

 

تعلّم المزيد حول المساعدات التي تقدمها خدمات استشارات تحسين الأداء العملي والسريري لمؤسستك.  
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عروض تحسين الأداء التي تقدمها شركتنا

تحسين الأداء التشغيلي

تحسين الأداء التشغيلي

تحسين الأداء لتحقيق التميّز التشغيلي في كل مراحل نظام الرعاية الصحية المستمرّ

 

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الموارد

مقاطع الفيديو

تحسين سير العمل في مستشفى Lowell General Hospital
تحسين سير العمل في مستشفى Lowell General Hospital
    مركز Tufts Medical Center الطبي – مشروع استشارات تحسين الرنين المغناطيسي (MR)
    مركز Tufts Medical Center الطبي – مشروع استشارات تحسين الرنين المغناطيسي (MR)  

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