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رعاية مرضى انقطاع النفس النومي

الإدارة الناجحة

لرعاية مرضى انقطاع النفس النومي

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انقطاع النفس الانسدادي النومي في الولايات المتحدة الأمريكية

يعاني أكثر من 22 مليون أمريكي من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA). وتتمثل المشكلة الأكبر في عدم خضوع حوالي 80 بالمائة من مرضى انقطاع النفس النومي في الولايات المتحدة الأمريكية للتشخيص.


يعاني عدد كبير من سكان العالم من صعوبة في النوم نتيجة ضغوطات الحياة ونمط الحياة المتعب والأمراض وغيرها من الأسباب. لذا كان لا بد من بذل الجهود لحل هذه المشكلة، إلا أن الإدارة الناجحة للمرضى الذين يعانون من مشاكل النوم، في بيئة الرعاية الصحية المتغيرة في عصرنا الحالي، تمثل تحديًا كبيرًا ومكلفًا أكثر من ذي قبل. وأصبح بالتالي من الضروري الإقدام على تشخيص حالات النوم المعقدة بشكل أكثر فعالية وتسهيل تلقي المرضى للعلاج وجعل الرعاية المستمرة أكثر إنتاجية وذات تكلفة معقولة.

وبما أن النوم يساعدنا على الاستراحة والاسترخاء وتخزين الطاقة لمواجهة يوم جديد، اتبعت الشركة، بعد إدراكها للحاجة المتنامية إلى حلول جديدة أفضل، نهجًا متطورًا ومتكاملاً لمساعدة المرضى في عيش حياة صحية أفضل والمؤسسات الصحية في تقديم أداء عالي المستوى للتمكن من مواكبة هذا العالم المتغير.

 

تعرف على المزيد حول الحلول التي نقدمها لإدارة مشكلة انقطاع النفس النومي.  

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

فحص انقطاع النفس النومي

فحص انقطاع النفس النومي
بإمكانك الآن مساعدة مرضاك على فهم العوارض التي يعاني منها مرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي أثناء النوم كل ليلة.
كتالوج philips respironics


أثمرت الجهود التي بذلتها شركة Philips لإيجاد حل لمشكلة انقطاع النفس أثناء النوم عن جهاز Respironics الثوري الذي يقدم منتجات مبتكرة للرعاية التنفسية في المنزل والنوم، فضلاً عن التعليم الطبي والبرامج ذات القيمة المضافة التي تساعدك في التعرّف على المشهد السريع التغيّر في هذه الصناعة والتي تهدف إلى زيادة فرص نجاح كل من المجال السريري والتجاري إلى الحد الأقصى.

 

عرض الكتالوج الإلكتروني

 

Medicare DME fee schedule information


يلقي جدول البيانات هذا الضوء على معلومات جدول رسوم التجهيزات الطبية المتينة (DME) التي يغطيها Medicare، بحسب قانون نظام ترميز إجراءات الرعاية الصحية المشتركة (HCPCS) والولاية، لمنتجات Respironics من Philips. تم تخصيص أحد جداول البيانات للعناصر المرتبطة بالنوم، بينما يعرض الجدول الآخر كافة عناصر جهاز Respironics من Philips. ويعرض كل من الجدولين أيضًا الحد الأقصى والأدنى المسموح به لكل عنصر بالإضافة إلى الأسعار الخاصة بالولايات.

 

عرض الجدول

 

من التشخيص إلى الامتثال

تشخيص إضطرابات النوم

حلول تشخيصية فعّالة لاضطرابات النوم للاستخدام في أي مكان

يساعد هذا الجهاز المتطور على تحديد اضطرابات النوم الأكثر تعقيدًا بفعالية في المختبر أو المنزل على حد سواء.
 

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تأسيس علاج فعال لتوقف التنفس اثناء النوم

Philips في خطوة سبّاقة لإنشاء علاج فعّال لانقطاع النفس النومي

في عصرنا هذا، تغيّر مفهوم العلاج التقليدي وأصبح التفاعل المباشر مع المريض وتوفير علاج شامل مستمر يتخطى حدود المستشفى والعيادات أمرًا لا مفرّ منه. من هنا، يسمح لنا عملنا عن قرب مع العملاء ومرضاهم بتصميم حلول علاجية مبتكرة لانقطاع النفس النومي التي لا تهدف إلى تحقيق الفعالية في المجال السريري وتنظيم الرعاية فحسب، بل أيضًا إلى جذب المرضى لاستخدامها بدون توقف بهدف الاستمتاع بساعات النوم.

 

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إمتثال علاج النوم

إدارة الامتثال إلى علاج انقطاع النفس النومي لتحقيق فائدة طويلة الأمد

لم تعد الحياة بالسهولة والبساطة التي اعتدنا عليها، الأمر الذي دفع الجميع إلى العمل بشكل حثيث لتطوير منتجات وحلول لتقريب كل الجهات وتسهيل التبادل بينها. نتيجة لذلك، برزت الحاجة العميقة إلى حلول لرعاية مرضى انقطاع النفس النومي وتنظيم إدارة علاج المريض وتقريب المسافة بين المرضى وموفري الرعاية وتسهيل الوصول إلى البيانات الأساسية وتمكين المريض من الامتثال شخصيًا إلى العلاج. ولهذا، نحن نركز على حلول الامتثال التي تتناسب ومناخ الرعاية في عصرنا الحالي.
 

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أدوات تساعد المرضى على إدارة علاج انقطاع النفس النومي

تمكين المرضى من اتخاذ دور أكثر فعالية في علاج انقطاع النفس النومي.

تمكين المرضى من اتخاذ دور أكثر فعالية في علاج انقطاع النفس النومي.

 

ولم تتوقف شركة Philips عند ابتكار أجهزة للمساعدة على النوم، بل دخلت أيضًا في عالم التطبيقات حيث صممت تطبيق SleepMapper. يساعد هذا الأخير المرضى في تقبّل علاج اضطرابات النوم الذي يطبّقونه واستيعابه باستخدام نظام يستند إلى الأجهزة المحمولة والويب، والمخصص لمساعدتهم على إدارة علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA).

 

معرفة المزيد

ماهو جديد

Better Sleep and Breathing with Philips Respironics

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