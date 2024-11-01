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إذا كنت تريد الاستفادة من كل القدرات والإمكانيات المتوفرة، فأنت في المكان الصحيح. نستطيع مساعدتك في إطلاق العنان لقدرات الموظفين والتقنيات وأقسام المؤسسة من خلال تعليم الرعاية الصحية المبتكر والمفيد والمعتمد على الأدلة. وقد تم تصميم الدورات والبرامج ومسارات التعلّم الشاملة ووثيقة الصلة من الناحية السريرية للمساعدة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير رعاية المرضى بجودة ممتازة.

من خلال عرض شامل وجذاب لفرص التعلّم المتطورة، يمكننا تعليم الموظفين على أفضل طريقة لاستخدام المنتجات ومساعدتهم في تثقيف ذاتهم في مجال التخصصات السريرية وتوفير تطويرًا مهنيًا غير سريري. وقد تم تصميم كل دوراتنا للمساعدة في تعزيز الفعالية التشغيلية وتحسين جودة الرعاية.

الحلول والبرامج والدورات التعليمية التي نقدمها  

اتصال التعلّم

تجربة التعليم عبر الإنترنت التي تضم القائمة العالمية الشاملة ومسارات التعلّم وغيرها من المور التي تقدمها شركتنا.  

 

زيارة مركز اتصال التعلّم

حلول التعلّم المخصّصة

برامج تعلّم مختلطة معتمدة على الكفاءة يتم توفيرها من خلال نظام أساسي مبتكر للتعلّم.

معرفة المزيد

الندوات الأمريكية للتعليم السريري

يمكنك الاستفادة إلى أقصى حدّ من استثمارك من خلال ندوات التعليم السريري للمساعدة في تحسين الإمكانيات وتوفير رعاية عالية الجودة للمرضى.

 

عرض الندوات القادمة

التعليم المركَّز على المجالات السريرية

امنح العاملين في المجالات السريرية فرصة لاكتساب معرفة معمّقة في الإجراءات السريرية وأفضل الممارسات وآخر الأبحاث في السوق.

 

اعثر على المجال السريري المناسب لك

التعليم حسب المنتج

يؤدي ذلك إلى مساعدة الأطباء السريريين والفنيين في إتقان استخدام التطبيقات البرمجية والمعدات الطبية.

 

البحث عن التعليم حسب المنتج

التعليم حسب التخصص

التعليم حسب المنتج والتعليم السريري ومسارات التعلّم المخصّصة لتلبية الاحتياجات المهنية.

 

ابحث عن تخصصك

مسارات التعلّم

تنظيم عروض الدورات كمسارات تعلّم للمساعدة في توجيهك أثناء رحلتك التعليمية.

 

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التدريب على الخدمات الفنية

يمكّن هذا التدريب فريق الهندسة الطبي الحيوي والفرق الأخرى العاملة ضمن مؤسستك من إصلاح الأنظمة الطبية لديك ودعمها بطريقة فعّالة.

 

مراجعة التدريب على الخدمات

الرسالة الإخبارية التعليمية

يمكنك اكتشاف أخبار التعليم الخاص بالرعاية الصحية عالية الجودة والمتعلقة بشكل مباشر باحتياجاتك السريرية ونمو مسيرتك المهنية.

 

السجلات والإصدار الحالي ومحفوظات الأرشيف

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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