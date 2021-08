نحن نلاحظ تحسينات في طريقة عمل نماذج الدفع الجديدة الخاصة بالرعاية الصحية لتوفير رعاية مرضى محسنة. كما أننا ندرك الحاجة ليس فقط إلى الابتكار من خلال التكنولوجيا بل أيضًا تغيير طريقة توفير هذه الرعاية، مع التركيز على نتائج المرضى والقيمة للدافعين وتوسيع فرص حصول السكان على الرعاية.



إن الانتقال من مفهوم الحجم إلى مفهوم القيمة أمر معقد إذا أنه يجب محاذاة كل من الحوافز والعمليات والتقنيات والثقافات معًا. عبر تطبيق خبرتنا السريرية وتحليلات البيانات وحلول الرعاية الصحية عن بُعد ضمن نطاق إطار استشاري فريد من نوعه، يمكننا تسريع الانتقال إلى الرعاية المستندة إلى السكان. نحن نتشارك مع عملائنا لتحسين مستوى توفير الرعاية بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة المعيشة. يدًا بيد، يمكننا إنشاء مستقبل صحي أفضل.



عند تحدثها في مؤتمر U.S. News and World Report "Hospital of Tomorrow"‎ في واشنطن العاصمة، قامت شركة Philips بالتعاون مع Banner Health باستكشاف تلك الأفكار في جلسة لجان دراسة حالة مميزة، "تغيير توفير الرعاية لإدارة الحالات المزمنة وتحسين صحة السكان".