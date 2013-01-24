الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

حول المنصة الرقمية HealthSuite

افتح الأبواب أمام عالم من الرعاية التعاونية المستندة إلى السحابة

اتصل بنا
*

معلومات الاتصال

* هذا الحقل مطلوب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

ماذا يعني هذا?
Final CEE consent
حول
التطبيقات
دراسات الحالة
المطوّرون
سحابة الأجهزة
الفعاليات

يمثّل النظام الأساسي الرقمي HealthSuite حقبة جديدة في مجال الرعاية المتصلة للمرضى وموفري الرعاية معًا، حيث تواصل الرعاية الصحية مسيرة الانتقال إلى خارج حدود المستشفيات، لتدخل إلى بيوت الناس وحياتهم اليومية.  

 

يُعد HealthSuite، المدعوم من salesforce.com، نظامًا أساسيًا مفتوحًا مستندًا إلى السحابة، يجمع البيانات السريرية والبيانات الأخرى من أجهزة ومصادر متعددة ويصنّفها ويحلّلها.  

 

يمكن للأنظمة الصحية وموفري الرعاية والأفراد الوصول إلى البيانات المتعلقة بالصحة الشخصية وحالات معينة من المرضى وفئات سكانية بأكملها؛ وذلك بهدف إضفاء طابع شخصي على الرعاية وتعزيز قدرات الأشخاص أكثر لإدارة صحتهم وأسلوب حياتهم.  

 

نستطيع تمهيد الطريق للوصول إلى حياة كلها صحة وعافية في كل مراحل نظام الرعاية الصحية المستمرة عبر ربط الحلول من المستشفى إلى المنزل.  

إدارة علاج المرضى لن تبقى على حالها على الإطلاق

يتم الوصول إلى بيانات HealthSuite من خلال eCareCompanion وeCareCoordinator، وهما تطبيقان للأجهزة المحمولة مستندان إلى السحابة ومصمّمان لتلبية احتياجات المرضى وموفري الرعاية معًا.
يمكن مراقبة العلامات الحيوية للمرضى وتتبعها في المنزل بواسطة الأجهزة المتصلة. وبعد ذلك، تُرسل البيانات إلى النظام الأساسي ليتسنى الوصول إليها عبر تطبيق للأجهزة المحمولة.  
يستطيع موفرو الرعاية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات المرضى الصحية وإجراء تعديلات على الرعاية ومشاركة كل ذلك مع الأخصائيين. وتخضع البيانات للتحليل بهدف عرض الاتجاهات والإشارة إلى علامات التحذير.  
يستطيع المرضى وموفري الرعاية على حد سواء اختيار مشاركة المعلومات مع العائلة أو على الشبكات الاجتماعية، الأمر الذي يساعد في تحسين إدارة الصحة العامة داخل المستشفى وخارجها.  

كيفية عمل النظام
تعال معنا لاكتشاف التكنولوجيا التي تميّز نظام HealthSuite، وكيفية إقدام النظام الأساسي المفتوح وواجهة برمجة التطبيقات (API) العامة على الاستفادة من إمكانيات البيانات للمساعدة في تقديم رعاية أكثر اتصالاً واستمرارية.

التعاون لتغيير مفهوم طريقة تقديم الرعاية الصحية

شكّلت شركة Philips تحالفًا استراتيجيًا مع salesforce.com، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية للشركات، لتمهيد الطريق أمام عالم جديد من مشاركة البيانات والتشغيل التفاعلي للأجهزة من غرف المستشفيات إلى غرف المعيشة في المنازل.  

 

بالاستفادة من النظام الأساسي Salesforce1، يتيح HealthSuite جمع البيانات السريرية والبيانات الأخرى ودمجها وتحليلها من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الطبية وبيانات التصوير والمراقبة، إلى جانب الأجهزة والوسائل التكنولوجية الشخصية.  

 

تم تصميم HealthSuite مع salesforce.com ليكون نظام اتصال مفتوحًا لمطوّري التطبيقات الخارجيين، مع إمكانية تحويل طريقة تقديم الرعاية المحترفة والإدارة المستمرة للصحة الشخصية.  

 

قراءة الإعلان

"لقد دخلنا حقبة تحويلية جديدة في مجال الرعاية الصحية، حيث تمنح التكنولوجيا هذا المجال القدرة على الاتصال بالمرضى والأفراد الآخرين ورعايتهم وإشراكهم بطريقة جديدة عميقة"  

 

—مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، salesforce.com  

الأخبار

قراءة المزيد

أحدث التغريدت

قراءة المزيد

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك