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حول المنصة الرقمية HealthSuite

افتح الأبواب أمام عالم من الرعاية التعاونية المستندة إلى السحابة

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الأحداث السابقة

South by Southwest Interactive® 2015

13-17 مارس، 2015 | أوستن، تكساس

نقف في يومنا هذا أمام مفترق طرق تلتقي فيه التكنولوجيا والتطبيقات والبيانات الضخمة والأجهزة المحمولة بالصحة والعافية. لذلك ليس من الصعب فهم كيف استطاعت شركة Philips، التي تحمل في جعبتها تاريخ حافل من الخدمات والمنتجات المبتكرة استمر حوالي قرن كامل، مشاركة التقنيات المتطورة في مجال حلول الرعاية الصحية المتصلة لتمكين الأشخاص من المشاركة الفعالة في إدارة حالتهم الصحية في SXSW.

 

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HealthSuite  Hackathon
6-8 مارس، 2015 | سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

 

يقوم التطوّر المذهل الذي شهدته البيانات والتطبيقات الصحية ومستشعرات المستهلك المستندة إلى السحابة بتحويل طريقة تتبع المعلومات الشخصية وتفسيرها. فماذا لو كان بإمكاننا توصيل كل هذه البيانات من المصادر الشخصية والسريرية والبيئية ومساعدة المستهلكين في المشاركة الفعّالة في إدارة حالتهم الصحية؟  

 

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Dreamforce 2014

13-16 أكتوبر، 2014 | سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  

 

شاركت شركة Philips ‏140000 مطوّر ومبتكر في أحد أضخم مؤتمرات تكنولوجيا الحوسبة السحابية بهدف عرض إمكانيات الرعاية المتصلة عند الانتقال من غرف المستشفى إلى غرف المعيشة في المنازل.  

 

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

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