التشخيص الطبي هو أمر يخشاه كل المرضى كونه يجعلهم متوترين وقلقين، فكيف إذا وجدوا أنفسهم في قسم علاج الأورام... يكفي القول بأن تجربتهم لن تكون سلسة على الإطلاق.



يمكن لفريق استشارات التجربة مساعدتك في بناء قسم الطب النووي وتصميمه بالكامل، بما في ذلك أماكن مثل المداخل والممرات وغرف الانتظار وغرف التمريض، لتلبية المتطلبات المعينة لمنشأة الرعاية الصحية التابعة لك.



يمكن أن نخصص إنتاجية الموظفين وكفاءة سير العمل وأن نحسّنهما من خلال حلول الاستشارات، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي ووصولاً إلى التصاميم الشاملة وتطبيق التكنولوجيا.



تساهم هذه التفاصيل المخصصة المتمحورة حول المريض في منح المستشفى لديك أفضلية في خضم المنافسة القوية التي يشهدها مجال الرعاية الصحية، ما يساعدك ليس فقط في جذب المرضى بل أيضًا المهنيين البارعين كما استبقائهم.



تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف طب الأورام من خلال حلول Ambient Experience.