تسريع رعاية مرضى احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST ‏(STEMI) منذ اكتشاف الحالة ووصولاً إلى مرحلة العلاج

أثناء الإصابة بحالة حادة من احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST، كل ثانية تحدث فرقًا. فكلما أبكرت في اكتشاف هذه الحالة، كلما استطعت اتخاذ قرارات سريرية مدروسة وتقديم العلاج بشكل أسرع.
هل يجب استخدام أدوية مذيبة للجلطة أو يتطلب الأمر تدخلاً تاجيًا عن طريق الجلد (PCI) في مختبر القسطرة؟ يمكن أن يساعد إرسال رسم مخطط القلب الكهربائي (ECG) ذي الاتجاهات الـ 12 من الميدان إلى مواقع متعددة داخل المستشفى في وضع تشخيص أولى وتنبيه الفريق الطبي المناسب.
يمكن أن تساعدك الحلول المبتكرة لمعالجة احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST في تنظيم سير العمل وتحسين رعاية المرضى.