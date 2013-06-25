جودة الإنعاش القلبي الرئوي - فارق ملموس

يلعب الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) دورًا مهمًا كونه يؤثر مباشرة على نتائج مرضى السكتة القلبية المفاجئة. ولكن، غالبًا ما تتأثر فعالية الإنعاش القلبي الرئوي بطريقة سلبية نتيجة نقص المعايير الإجرائية. وقد تشكّل الاختلافات في التهوية وضغطات الصدر الفرق بين الحياة والموت.¹ ²



وضعت جمعية القلب الأمريكية (AHA) توجيهات خاصة للإنعاش بهدف تلبية الحاجة إلى إنعاش قلبي رئوي متسق عالي الجودة. وتبذل شركة Philips كل جهودها لمواجهة هذا التحدي بواسطة حلول من شأنها توفير بيانات قابلة للقياس لتحسين أداء الإنعاش القلبي الرئوي.



تقدم أجهزة المراقبة وأجهزة صدمات القلب الكهربائية المجهّزة بأداة القياس Q-CPR™‎ معلومات ارتجاعية في الوقت الفعلي أثناء الحالات الفعلية للسكتة القلبية المفاجئة، ممّا يوفر معلومات أساسية تحسّن من أسلوب العلاج وتساعد في إنقاذ المزيد من الأرواح.



بيان جمعية القلب الأمريكية الصادر بإجماع الآراء لعام 2013





5 معلمات لإنعاش قلبي رئوي أكثر فعالية



عمق الضغط: 2 بوصة على الأقل معدل التهوية: <10/الدقيقة معدل الضغط: 100/الدقيقة على الأقل ارتداد الصدر بالكامل أدنى حدّ من التوقف/وقت رفع اليدين: <10 ثوانٍ لكل توقف مؤقت

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