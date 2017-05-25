تحوّل مستشفى ساراتوغا منذ الثمانينيات إلى مؤسسة مزدهرة تشكل أسسًا متينة لشبكة متزايدة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الأوّلية والرعاية في حالات الطوارئ وخدمات التصوير والصحة في أماكن العمل والجراحة التي لا تستدعي بقاء المريض في المستشفى وإعادة التأهيل وطب علاج الأورام ومركز رعاية صحية مجتمعي جديد. وقد ازداد عدد العاملين فيها من أطباء وممرضين وباتوا يقدّمون خدمات أوسع في مجال الرعاية الصحية إلى المجتمع من حولهم، مستندين إلى التكنولوجيا الحديثة.
أما المجهود الأحدث لتلبية احتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية فيتمثّل في مشروع يبلغ رأسماله ملايين الدولارات، ويشمل وحدة رعاية مركّزة تضم 19 سريرًا، إلى جانب عملية تجديد كاملة لخدمات الجراحة من خلال إضافة 10 غرف للعمليات.
وكجزء من عملية ترميم وحدة الرعاية المركّزة، أجرت دايان بارتوس، المديرة الإدارية لوحدة الرعاية المركّزة، في قسم خدمات علاج الأمراض القلبية الوعائية، في مستشفى ساراتوغا، أبحاثًا حول الحوادث التي يتعرّض لها المرضى في كل الوحدات التابعة للمستشفى. وأسفرَت نتيجة هذه الأبحاث عن الحاجة إلى دعم إضافي لفريق التمريض أثناء معالجة حوادث المرضى، بما في ذلك تلك الحوادث التي تقع خارج وحدة الرعاية المركّزة (ICU). أظهرت الأبحاث فرصة لاستخدام التكنولوجيا في الأقسام العامة من المستشفى، مما قد يساعد في خفض احتمال عودة المريض إلى وحدة الرعاية المركّزة (ICU).
تشير الأرقام إلى أنه يمكن تجنّب 440000 حادث من بين مجموع الحوادث التي تحصل كل سنة وتؤدي إلى وفاة المرضى في المستشفيات الأمريكية.1
تبدأ حالة المريض الصحية بالتدهور، إلا أنه يظهر أحيانًا إشارات تحذيرية لم يكن بإمكان فريق التمريض التقاطها".
دايان بارتوس
المديرة الإدارية، وحدة الرعاية المركّزة، خدمات علاج الأمراض القلبية الوعائية، مستشفى ساراتوغا
من الشائع أن يؤدي الحدث السلبي إلى ما يُسمّى بـ "الكود الطبي"، أي عندما يتوقّف المريض عن التنفس أو عندما يتوقّف قلبه عن الخفقان. ويسعى كل مستشفى إلى خفض حالات الكود الطبي من خلال التدخّل عندما تبدأ حالة المريض بالتدهور على الفور. أظهرت الأبحاث أن 66%2 من المرضى الذين يتعرّضون لتوقف القلب يُظهرون إشارات وأعراض لغاية 6 ساعات قبل وقوع الحادث، إلا أنه لا يتم إبلاغ الأطباء إلا في 25% من هذه الحالات فقط.
وكان الهدف من الجهود التي بذلها مستشفى ساراتوغا تمكين فرق التمريض من خلال التكنولوجيا ليتدخلوا في الوقت المناسب، فضلاً عن تزويدهم بالثقة اللازمة لتلقي المعلومات والتصرّف بالاستناد إليها بشكل أسرع. قبل أن تصبح عملية تسجيل الإنذارات المبكرة آلية، كان من الصعب تحديد توقيت دقيق لبدء تدهور حالة المريض.
وتقول الدكتورة بارتوس "استطعنا بالفعل أن نكشف عن وجود مشكلة، حتى قبل استدعاء استجابة سريعة، مع بدء تدهور حالة المريض الصحية، إلا أن المريض كان يظهر أحيانًا إشارات تحذيرية من دون أن يتمكّن فريق التمريض من التقاطها".
أما الحل فكان في تركيب Philips IntelliVue Guardian، وهو نظام آلي لتسجيل الإنذارات المبكرة (EWS) يساعد الأطباء في الكشف عن الإشارات البسيطة عند تدهور حالة المريض، قبل ساعات من احتمال وقوع حادث سلبي.
قام مستشفى ساراتوغا بتركيب نظام Philips IntelliVue Guardian على مرحلتَين بين العامَين 2013 و2015 في وحدتَين. وتم تركيب أجهزة مراقبة المريض Philips IntelliVue MP5SC إلى جانب كل سرير، وتعمل هذه الأجهزة على التقاط الإشارات الحيوية التي يتعقّبها برنامج Guardian بجانب السرير وفي المحطة المركزية. ويساعد هذا النظام الأطباء في الكشف عن الإشارات البسيطة عند تدهور حالة المريض، ويحتسب النقاط لنظام الإنذار المبكر بطريقة آلية، ويرسل تحذيرات إلى موفّري الرعاية الطبية.
"يحلّل الإشارات الحيوية الأساسية، ويمنح نتيجةً محتسبة بالنقاط لكل إشارة حيوية يجدها غير طبيعية، بالإضافة إلى مجموع نتائج محتسب بالنقاط. في حال كانوا بحاجة إلى المساعدة، يمكن لطاقم وحدة الرعاية المركّزة (ICU) مساعدتهم في الاستجابة لهذه النتيجة و/أو سيتابع الممرض المسؤول الحالة مع الأطباء"، وذلك بحسب الدكتورة بارتوس. وتضيف "إنه نظام سهل للغاية، إذ يطلع فريق التمريض على ما يحدث ويساعده في اتخاذ قرار بثقة تامة".
ساهم تثبيت تكنولوجيا تسجيل الإنذارات المبكرة في خفض حالات الكود الطبي بشكل عام وانعدامها في وحدة تقويم العظام في السنوات الأربعة اللاحقة لتثبيتها.
وتقول الدكتورة بارتوس "نحاول توفير الرعاية مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من السلامة، ولا نريد أن تتدهور حالة المريض على الإطلاق. وبفضل الرعاية الني نوفرها والتدخلات التي نقوم بها، نحاول تقديم الرعاية في بيئة آمنة قدر الإمكان. وقد أثبتنا مع الوقت وبشكل ملحوظ، مباشرةً بعد تركيب نظام تسجيل الإنذارات المبكرة، أننا نجحنا في خفض حالات الكود الطبي بشكل هائل".
دايان بارتوس
المديرة الإدارية، وحدة الرعاية المركّزة، خدمات علاج الأمراض القلبية الوعائية، مستشفى ساراتوغا
إخلاء المسؤولية:
لا تنبئ النتائج المُستخلصة من دراسات حالة معينة بنتائج في حالات أخرى. فقد تختلف النتائج باختلاف الحالات.
حاشية سفلية:
[1] جايمس، ج. ت. تقدير جديد مستند إلى الأدلة للأضرار التي تصيب المرضى والمرتبطة بالرعاية الاستشفائية. Journal of Patient Safety: سبتمبر 2013 - المجلد 9 - الإصدار 3 - الصفحات 122–128.
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[3] Albany Business Review, 2017 – "تقديرات إحصاءات جديدة تظهر انخفاض عدد السكان بشكل أكبر في شمال الولاية مقارنةً بأقسام الولاية الأخرى"