AR
EN

مصطلحات البحث

الخدمات

حلول قادرة على تغيير طريقة تقديم الرعاية وتجربة المشاركين فيها

اتصل بنا
1
حدد مجال اهتمامك
2
بيانات المتصل

نحن مهتمون دائمًا بالتعامل معك

دعنا نرى كيف يمكننا المساعدة

1
2
بيانات المتصل

في هذا القسم

  • خدمات تحويل الرعاية الصحية | استشارات الرعاية الصحية

    ما من شركة استشارات في مجال الرعاية الصحية تمتلك إرثًا يمكنه المنافسة مع إرث شركة Philips العريق من الابتكارات السريرية وتحسين الأداء وإدارة صحة السكان

    المزيد

  • حلول خدمات العملاء

    بدءًا من أبسط اتفاقيات الخدمات الأساسية إلى أكثرها شمولية، تبذل شركة Philips جهودها لمساعدة كل عميل في العثور على حل الخدمة المناسب

    المزيد

ماهو جديد

أحدث التغريدت

الأخبار

قراءة المزيد

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.