الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

أدوات المقياس المعدل للإنذار المبكر لتحقيق استجابة سريعة

الاستجابة السريعة بواسطة

المقياس المعدل للإنذار المبكر

اتصل بنا

هل يمكن لمقدمو الرعاية في الجناح العام الاستجابة بسرعة لعلامات التدهور غير الملحوظة؟ تظهر مؤشرات عدم الاستقرار السريري للمريض عادة قبل ست إلى ثماني ساعات من وقوع حدث سيء ضائر.
  
يمكن أن تؤدي أعداد المرضى الكبيرة وعدد العاملين المحدود إلى تصعيب مهمة تحديد المرضى الذين يجب متابعتهم بالأول عن كثب من قِبل موفري الرعاية.
  
يساعدك التدخل السريع على جعل الوقت لصالحك. ومن خلال حل IntelliVue Guardian Solution، يمكن أن يساعد مقياس الإنذار المبكر (EWS) في اكتشاف علامات تدهور حالة المريض بسرعة وإرسال الإشعار المناسب إلى فرق الاستجابة السريعة.¹

 

تعلّم المزيد حول حلول الرعاية الحرجة التي تقدمها شركتنا.

*

معلومات الاتصال

* هذا الحقل مطلوب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

مراقبة مستمرة طوال الوقت

الاستعداد لمواجهة المضاعفات غير المتوقعة

الاستعداد لمواجهة المضاعفات غير المتوقعة

تقدم شركة Philips خبرتها العريقة في مجال الرعاية الصحية للمساعدة في تعزيز جهود التطوير في مجال الاكتشاف المبكر لحالات تدهور المريض في مركز Orlando Regional Medical Center الطبي. استمع لما تقوله فرق الاستجابة السريعة حول هذا الموضوع.
يستغرق الحساب اليدوي لمقياس المعدل للإنذار المبكر وقتًا أطول وقد يؤدي إلى وقوع أخطاء
يستغرق الحساب اليدوي لمقياس المعدل للإنذار المبكر وقتًا أطول وقد يؤدي إلى وقوع أخطاء
يتيح لك نظام الإنذار الإلكتروني توثيق أي حالة تلقائيًا في ثوانٍ معدودة
يتيح لك نظام الإنذار الإلكتروني توثيق أي حالة تلقائيًا في ثوانٍ معدودة
موارد نادرة لدعم أعداد متزايدة من المرضى
موارد نادرة لدعم أعداد متزايدة من المرضى

حل IntelliVue Guardian Solution مزوّد بنظام المقياس المعدل للإنذار المبكر (EWS)

 

يساعد نظام المقياس المعدل للإنذار المبكر ضمن حل Guardian في الاكتشاف السهل والدقيق لإشارات التدهور لدى مرضى الجناح العام المعرضين للخطر، ما سيساعد في تجنب التحويل المكلف إلى وحدة الرعاية المركزة أو إعادة الإدخال إليها. ويكتشف النظام الانحرافات الملحوظة في قراءات العلامات الحيوية لدى المريض، ويتحقق تلقائيًا من دقة البيانات من خلال إجراء قياسات تأكيدية على فترات زمنية مخصصة.  

تعرّف على فوائد الاكتشاف المبكر

المواضيع ذات الصلة

دعم شامل لأي مشكلة منذرة بالخطر

دعم شامل لأي مشكلة منذرة بالخطر

استهداف الرعاية بواسطة التنبيهات السريعة والعملية من خلال حلول إدارة الإنذارات وخدمات الاستشارات.

 

اقرأ الآن

الاستفادة من موارد وحدات الرعاية المركزة لتقليل التكاليف وتحسين النتائج

الاستفادة من موارد وحدات الرعاية المركزة لتقليل التكاليف وتحسين النتائج

زيادة مستوى الاستفادة من موارد وحدات الرعاية المركزة بفضل حلول الرعاية المركزة عن بُعد التي تحسّن إدارة السكان وتقلّل التكاليف وتحسّن الرعاية.  

 

اقرأ الآن

إدارة علاج حالات العدوى التي يتم التقاطها في المستشفيات لتسريع الشفاء

إدارة علاج حالات العدوى التي يتم التقاطها في المستشفيات لتسريع الشفاء

مكافحة حالات العدوى في المستشفيات استباقيًا باستخدام أدوات لتسريع عملية شفاء المرضى وتقصير فترة الإقامة في المستشفى  

 

اقرأ الآن

الموارد

  • انضم إلى حركة مقياس الإنذار المبكر (EWS)
    انضم إلى حركة مقياس الإنذار المبكر (EWS)
    تقليل فترات تأخير العلاج بفضل جهاز الراقبة IntelliVue MP5SC
    تقليل فترات تأخير العلاج بفضل جهاز الراقبة IntelliVue MP5SC

    المقالات

    1 Schein RM, Hazday N, Pena M, et. al. Clinical antecedents to in-hospital cardiopulmonary arrest. Chest. 1990;98:1388-1392.
    2 Rutherford P, Lee B, Greiner A. Transforming Care at the Bedside. IHI Innovation Series white paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2004.(Available on www.IHI.org)
    3 Bellomo, Rinaldo, Well-implemented Early Warning Scores can help Rapid Response Teams in improving outcomes, © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك