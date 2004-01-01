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نحن نؤمن بأنه كلما كان المرء على إطلاع بما يجري من حوله كلما شعر بالراحة والأمان للتعامل مع الآخرين، إذ أن المعرفة سلاح قوي في وجه المجهول. لذا، تعرّف على شركة Philips وعلى العاملين فيها وعلى شركائها، وخُذ فكرة عن نهج الشركة الذي يهدف إلى تقديم ابتكارات مفيدة إلى العملاء. اطّلع على آخر الأخبار وأبرز المناسبات التي تُقام ضمن هذا المجال، وتعرّف على جهود الشركة الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية وتقديم منتجات أفضل قيمةً والارتقاء بالمعايير إلى آفاق أبعد في عالم الرعاية الصحية.

في هذا القسم

  • دعم العملاء

    مساعدتك في العثور على ما تريد، بسرعة تامة

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  • الموزعون

    .اعثر على معلومات جهات الاتصال المفصّلة بهدف تحديد مكان موزع منتجات Philips في منطقتك

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  • الاتصال بنا

    كيف يمكنك التواصل مع ممثلى فيليبس من خلال الهاتف أو البريد الالكترونى

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  • دعم العملاء

    لتسهيل الأمور، نحن نقدّم مواردًا وأدلة لتشغيل البرامج والمنتجات والعناية بها

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  • حول Philips

    الوعود وحدها ليست كافية، بل يجب الاجتهاد للوفاء بها. وهذا ما يميّزنا في Philips، فنحن نتحدى أنفسنا كل يوم للوفاء بوعودنا في خلق مستقبل أفضل للرعاية الصحية

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  • الشراكات

    حرصًا منها على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، تسعى Philips إلى تطوير حلول مبتكرة لدعم الرعاية المستمرة عبر الدخول في شراكات مع الأطباء السريريين وعملائنا

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ما جديدنا

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

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