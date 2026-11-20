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المكانس الكهربائية والمماسح
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Philips Philips PowerUp 50المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips Philips PowerUp 20المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips Philips PowerUp IQ 70 Aquaالمكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips Philips PowerUp 30المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips OneUp من السلسلة 5000 الأصلية من فيليبسممسحة كهربائية
Philips OneUp من السلسلة 3000 الأصلية من فيليبسممسحة كهربائية
Philips روبوت التكنيس والمسح HomeRun من السلسلة 5000روبوت التكنيس والتمسيح
Philips السلسلة 2000المكنسة الكهربائية الآلية
Philips PowerPro Expertمكنسة كهربائية بدون كيس
Philips السلسلة 2000المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips السلسلة 3000المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips السلسلة 2000مكنسة كهربائية بدون كيس