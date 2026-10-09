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جديد

Philips PowerUp 30المكنسة الكهربائية اللاسلكية

XC3213/10

تنظيف سريع وقوي، بطريقة أسهل

تقنية PowerUp تلتقط المزيد من الأوساخ من جميع الاتجاهات بفضل الفوهة بزاوية 360° وقوة شفط تصل إلى 150 AW(2)، لتنظيف أسرع وأكثر فعالية. سهل الاستخدام بتصميم مضاد لتشابك الشعر، وأنبوب مرن، وحاوية غبار سهلة الفتح. ويوفر مدة تشغيل تصل إلى 50 دقيقة(6) مع 3 ملحقات لتنظيف شامل لمختلف أنحاء المنزل.

عرض جميع المزايا

يلتقط أوساخًا أكثر من المكانس الكهربائية العمودية العادية(1)

تنظيف سريع وقوي، بطريقة أسهل

  • قوة شفط عالية تصل إلى 150واط هوائي (AW)(1)

  • فوهة 360° تلتقط 99.99% من الغبار(7) من جميع الاتجاهات

  • وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة(6)

تلتقط PowerUp أوساخاً أكثر من المكانس العمودية العادية(1)

تلتقط PowerUp أوساخاً أكثر من المكانس العمودية العادية(1)

تعزز تقنية PowerUp قوة الشفط على الأرضيات الصلبة والسجاد بفضل تصميم الفـوهة على شكل حرف V الحاصل على براءة اختراع والمحرك عالي الأداء، لتلتقط المزيد من الأوساخ بجهد أقل للحصول على أرضيات أنظف بنسبة تصل إلى 50%. (3).

فـوهة 360 درجة حاصلة على براءة اختراع تنظف من جميع الاتجاهات

فـوهة 360 درجة حاصلة على براءة اختراع تنظف من جميع الاتجاهات

توفر فوهة PowerUp المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع شفطًا بزاوية 360 درجة من جميع الاتجاهات، للأمام والخلف والجوانب، لتنظيف أسرع دون الحاجة إلى المرور على نفس المنطقة عدة مرات. كما يلتقط تصميمها عالي الأداء ما يصل إلى 99,99%(5) من الغبار من الأرضيات.

شفط 150 وات هوائي(4) - للتنظيف اليومي

شفط 150 وات هوائي(4) - للتنظيف اليومي

بفضل قوة شفط تصل إلى 150 واط هوائي (AW)(4)، تزيل المكنسة العمودية اللاسلكية القوية الأوساخ والغبار والشعر العالق بعمق من السجاد والأرضيات الصلبة والمفروشات، لتمنحك تنظيفًا شاملاً وفعّالًا.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (1) أعلى متوسط لالتقاط الغبار والأوساخ، على الأرضيات الصلبة والناعمة، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل أفضل المكانس الكهربائية العمودية الراقية، الاتحاد الأوروبي، 2025.

  2. (2) "أنظف" تشير إلى بقايا وغبار أقل، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل متوسط المكانس الكهربائية العمودية الراقية، الاتحاد الأوروبي، 2025.

  3. (3) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) القسم 5.11، في وضع Boost عند المدخل.

  4. (4) على الأرضيات الصلبة، في وضع التشغيل الأعلى.

  5. (5) في وضع Eco، على الجهاز المحمول.

  6. (6) بناءً على IEST-RP-CC001.7-2022 HEPA (النوع A). تشير مسببات الحساسية إلى المواد غير الحية.

  7. (7) مع الفوهة الجافة على الأرضيات الصلبة.