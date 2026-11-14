المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

رعاية المناخ

رعاية المناخ (42)

1 - 12 من 42 نتيجة
فرز:
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200

Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC4220/12
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 156 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 600 متر مكعب/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • مستشعرات PM2.5 والغاز
عرض المنتج
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
  • Philips المروحة العمودية سلسلة 5000

Philips المروحة العمودية سلسلة 5000
المروحة العمودية الرفيعة

CX5550/01
  • تدفق هواء قوي بمعدل 2.370 متر مكعب/ساعة
  • تشغيل هادئ جدًا
  • استهلاك طاقة منخفض
  • تحكم عن بُعد
عرض المنتج
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
  • Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000

Philips المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000
المروحة العمودية

CX7550/01
  • تدفق هواء قوي بمعدل 2.440 متر مكعب/ساعة
  • تشغيل هادئ جدًا
  • اتصال بتطبيق Air+‎
  • استهلاك طاقة منخفض
  • محرك DC
عرض المنتج
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000

Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1

AMF970/10
  • ينقي بقوة تبلغ 185 م3/ساعة
  • يبردك بتدفق هواء لطيف
  • تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ
  • ترطيب هواء صحي ونقي بفضل تقنية NanoCloud
عرض المنتج
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series

Philips ‎1000 Series
مروحة عمودية

CX1520/01
  • قوة تدفق هواء المروحة 3330 م3/الساعة
  • تشغيل هادئ عند 38 ديسيبل (صوتي)
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • قطر الرأس 45 سم
عرض المنتج

جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10
  • ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
  • أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج

جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10
  • ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
  • جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200

Philips السلسلة PureProtect 3200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC3220/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 135 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 520 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • تنقية أكثر هدوءًا بنسبة 50%
عرض المنتج
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000

Philips مروحة الطاولة Philips من السلسلة 1000
مراوح طاولة

CX1040/01
  • تدفق هواء قوي يصل إلى 3100 متر مكعب/ساعة
  • تبريد هادئ عند 39 ديسيبل
  • 3 سرعات لراحة شخصية
  • دوران تلقائي وإمالة
  • قطر الرأس 45 سم
عرض المنتج
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية
  • Philips مروحة عمودية

Philips مروحة عمودية
‎3000 Series

CX3550/01
  • انسياب هواء المروحة 2562 م³/الساعة
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • فائقة الهدوء عند 19 ديسيبل (A)
  • قطر الرأس 40 سم
عرض المنتج
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000

Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
مراوح طاولة

CX1030/01
  • تدفق هواء قوي يصل إلى 2000 متر مكعب/ساعة
  • تبريد هادئ عند 35 ديسيبل (أ) (1)
  • 3 سرعات لراحة مخصصة
  • دوران وإمالة تلقائية
  • قطر رأس المروحة 35 سم
عرض المنتج
ألم تتمكّن من العثور عن المنتج الذي تريده؟
احصل على مساعدة بشأن منتجك واعثر على الدلائل وتعلم أفضل النصائح والتلميحات واستكشف أي مشاكل وأصلحها