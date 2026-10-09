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XC2213/10
تنظيف يومي سريع وقوي
تقنية PowerUp تلتقط المزيد من الأوساخ من جميع الاتجاهات بفضل الفوهة بزاوية 360° وقوة شفط تصل إلى 100 AW(2)، لتنظيف أسرع وأكثر فعالية. كما يتميز الجهاز بتصميم مضاد لتشابك الشعر وحاوية غبار سهلة الفتح لسهولة الصيانة. ويوفر مدة تشغيل تصل إلى 50 دقيقة(5)، مع 3 ملحقات لتنظيف شامل لمختلف أنحاء المنزل.
قوة شفط عالية تصل إلى 100 واط هوائي (AW)(2)
فوهة 360° تلتقط 99.99% من الغبار(4) من جميع الاتجاهات
وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة(5)
تعزز تقنية PowerUp قوة الشفط على الأرضيات الصلبة والسجاد بفضل تصميم الفـوهة على شكل حرف V الحاصل على براءة اختراع والمحرك عالي الأداء، لتلتقط المزيد من الأوساخ بجهد أقل للحصول على أرضيات أنظف بنسبة تصل إلى 50%. (3).
توفر فوهة PowerUp المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع شفطًا بزاوية 360 درجة من جميع الاتجاهات، للأمام والخلف والجوانب، لتنظيف أسرع دون الحاجة إلى المرور على نفس المنطقة عدة مرات. كما يلتقط تصميمها عالي الأداء ما يصل إلى 99,99%(4) من الغبار من الأرضيات.
بفضل قوة شفط تصل إلى 100 واط هوائي (AW)(2)، تزيل المكنسة العمودية اللاسلكية الأوساخ والغبار والشعر العالق بعمق من السجاد والأرضيات الصلبة والمفروشات، لتمنحك تنظيفًا شاملاً وفعّالًا.
(1) أعلى متوسط لالتقاط الغبار والأوساخ، على الأرضيات الصلبة والناعمة، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل المكانس الكهربائية العمودية الراقية بدون شفط خلفي، الاتحاد الأوروبي، 2025.
(2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) القسم 5.11، في وضع Turbo عند المدخل.
(3) "أنظف" يشير إلى بقايا أقل من الأوساخ والغبار، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل متوسط أفضل المكانس الكهربائية العمودية الراقية، الاتحاد الأوروبي، 2025.
(4) على الأرضيات الصلبة، في وضع التشغيل الأعلى.
(5) في وضع Eco، على الأرضيات الصلبة، في الوضع المحمول.
(6) ≥99,9%، 0,5-0,7 ميكرومتر، تم اختبار الترشيح الكامل للجهاز بناءً على معيار IEC 62885-4. تشير مسببات الحـساسية إلى المواد غير الحية.
(7) مع الفـوهة الجافة على الأرضيات الصلبة.