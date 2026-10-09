فـوهة 360 درجة حاصلة على براءة اختراع تنظف من جميع الاتجاهات

توفر فوهة PowerUp المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع شفطًا بزاوية 360 درجة من جميع الاتجاهات، للأمام والخلف والجوانب، لتنظيف أسرع دون الحاجة إلى المرور على نفس المنطقة عدة مرات. كما يلتقط تصميمها عالي الأداء ما يصل إلى 99,99%(4) من الغبار من الأرضيات.