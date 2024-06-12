هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فوهة LED للأرضيات الصلبة لكي لا تفوت أي جزيئة من الغبار
تشغيل لغاية 40 دقيقة في الإعداد الاقتصادي ولغاية 10 دقائق في وضع السرعة القصوى (2)
إعدادان وأداة تثبيت على الحائط
PowerCyclone 7: شفط قوي مع أقل قدر من استهلاك الطاقة
تعمل تقنية PowerCyclone 7 ومحرك PowerBlade الرقمي معًا لتوليد سرعة تدفق هواء قوية (تصل إلى 660 لترًا/الدقيقة(3)) مع توفير في استهلاك الطاقة. والنتيجة؟ الالتقاط الكامل للغبار والأوساخ مع أطول فترة تشغيل، تحديدًا على الأرضيات الصلبة.
تكشف فوهة LED للأرضيات الصلبة الغبار، موجّهة بذلك كل حركة
استفد من كل حركة بفضل فوهة LED التي تلتقط ما يصل إلى 99% (7) من الغبار والأوساخ على الإعداد الأقصى. تضيء الفوهة جزيئات الغبار الصغيرة من خلال تسليط الضوء عليها عند الزاوية الصحيحة بالضبط لتتمكن من معرفة المكان المراد تنظيفه بالضبط. تم تصميم الفوهة لتتحرك بشكل قريب جدًا من الجدران والحواف، ملتقطةً أصعب جزيئات الغبار من دون ترك أي منها على الأرض.
تدوم البطارية القابلة للاستبدال حتى 40 دقيقة بالوضع الاقتصادي و10 بالسرعة القصوى (4)
بشحنة واحدة، تنظف سلسلة 2000 من Philips أكثر من 180 م2 في الوضع الاقتصادي وأكثر من 45 م2 في وضع السرعة القصوى.(5)
تصميم خفيف الوزن وسهل الاستخدام
تنقل في أنحاء المنزل مع المكنسة الكهربائية الخفيفة الوزن والسهلة الحمل من سلسلة 2000 من Philips. لا يقتصر تحسين تصميمها لتكون خفيفة الوزن فقط، بل لتكون أخفّ ما يمكن عند استخدامها. وتضمن القبضة المريحة والتوزيع المتوازن لكامل العصا توزّع وزن المكنسة بالتساوي للحصول على تجربة مريحة.
تخزين وشحن على أداة التثبيت على الحائط
وداعًا لوضع المكنسة الكهربائية على الأثاث! يمكنك تعليق المكنسة الكهربائية بسهولة على أداة التثبيت على الحائط بعد الاستخدام، حيث سيتم شحنها تلقائيًا لتكون جاهزة لجلسة التنظيف التالية.
نظام تنقية ثلاثي المراحل يحتجز الغبار بأمان
تلتقط الغبار وتحتجزه في مكانه. بفضل الفلاتر الثلاثة الفائقة الدقة، تظل نسبة 97.8%(6) من الغبار الدقيق والأوساخ محتجزة في الداخل. لذا بمجرد إزالتها عن الأرضية، وبغية الحصول على أرضيات نظيفة ومنزل صحي، تبقى محتجزة في الداخل.
المواصفات التقنية
حالات الاستخدام
مناسبة لأنواع الأرضيات
الأرضيات الصلبة
خيار الحمل باليد
نعم
وظيفة التنظيف
لا
المواصفات العامة
المادة الأساسية
الألومنيوم والبلاستيك
اللون
كوتون بلو
تقنية Cyclone
PowerCyclone 7
إعدادات
Eco، السرعة القصوى
وقت التشغيل (Eco)
40 دقيقة
وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
10 دقائق
انسياب الهواء (الحد الأقصى)
660 لترًا/الدقيقة
مستوى الضجيج
< 80 ديسيبل
نوع البطارية
بطارية ليثيوم أيون قابلة للتبديل
الفولتية
21,6 فولت
التردد
50/60 هرتز
وقت الشحن
5 ساعات
نوع شاشة العرض
LED
نوع الفلتر
تنقية من 3 مراحل
أضواء LED
نعم
الكفالة
سنتان
إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
منتج ببطارية
نعم
الوظائف
التعرف على الأرضية
لا
التوافق مع المنزل الذكي
لا
الاتصال بالإنترنت
لا
التصميم
بلاستيك معاد تدويره، بما يشمل الملحقات
لا
عبوة مستدامة
نعم
الملحقات
فوهة عادية
فوهة LED للأرضيات الصلبة
محطة الشحن
تثبيت على الحائط
فوهة Aqua
لا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
23 سم
عرض المنتج
25,5 سم
ارتفاع المنتج
109 سم
وزن المنتج (المحمول باليد فقط)
1,297 جم
طول الحزمة
14,3 سم
عرض الحزمة
38,4 سم
ارتفاع الحزمة
74,1 سم
وزن الحزمة
4,5 كجم
التوافق
الملحقات المتعلقة 1
XV1631/01 - فلتر
الملحقات المتعلقة 2
XV1632/01 - مجموعة الملحقات (2 في 1 وأداة تنظيف الشقوق)