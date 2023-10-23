إن مؤشر الأداء الرئيسي لجهاز تقنية الهواء هو CADR (معدل تسليم الهواء النظيف)، أي تدفق الهواء النظيف الذي يتم توليده في ساعة واحدة. كلما ارتفعت قيمة CADR، كانت عملية التنظيف أسرع. وكلما ارتفع التلوث في الغرفة، ارتفعت قيمة CADR أيضًا. يتميّز جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 270 م3/الساعة***

* * * تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015