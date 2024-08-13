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  • تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وصغر الحجم تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وصغر الحجم تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وصغر الحجم
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    مروحة طاولة السلسلة 3000

    CX3050/01

    تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وصغر الحجم

    استمتع بأقصى تبريد وأقل ضجيج. صُمِّمَت المروحة لتناسب أي ديكور داخلي للمنزل وتبريد مساحتك بهدوء. يمكنك تخصيص تجربتك مع 3 سرعات ووضعين ومؤقت. وإضافة إلى ذلك، استمتع بتوزيع هواء محسَّن بفضل رأسها القابل للإمالة ودورانها.

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    مروحة طاولة السلسلة 3000

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    تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وصغر الحجم

    أكثر هدوءًا بنسبة 30%(1) مع تقنية شفرات SilentWings

    • انسياب هواء المروحة 738 م³/الساعة
    • قابلة للإمالة والتأرجح
    • فائقة الهدوء عند 23 ديسيبل (A)
    • قطر الرأس 22 سم
    تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

    تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

    انسياب هواء بعيد المدى يمكن أن يصل إلى 25 مترًا. استمتع بأقصى درجات الراحة وانتعش بغض النظر عن مكانك؛ يمكن للجميع في الغرفة أن يشعروا بالنسيم البارد.

    انسياب هواء وفير لتوزيع الهواء في كامل الغرفة

    انسياب هواء وفير لتوزيع الهواء في كامل الغرفة

    استمتع بإحساس النسيم اللطيف الذي يحيط بك مع هذه المروحة الموزعة للهواء، وذلك بفضل انسياب الهواء بعيد المدى الذي يصل إلى 738 م³/الساعة. ودِّع الهواء الراكد ورحِّب بنسيم منعش يصل إلى كل زاوية في مساحتك.

    تبريد أكثر هدوءًا بنسبة 30%، بفضل تقنية شفرات SilentWings.

    تبريد أكثر هدوءًا بنسبة 30%، بفضل تقنية شفرات SilentWings.

    استمتع بعملية تشغيل أكثر هدوءًا بنسبة 30% مع تقنية SilentWings المبتكرة لدينا (1). مستوحاة من الأجنحة الصامتة لأكثر الطيور هدوءًا في الطبيعة، وهي البومة. يضمن تصميم شفراتنا تجربة تبريد أكثر هدوءًا مع مستويات ضجيج منخفضة تصل إلى 23 ديسيبل (A) (2) - أهدأ من الهمس!

    صُنعَت لتدوم، واختُبرَت بدقة لضمان الجودة

    صُنعَت لتدوم، واختُبرَت بدقة لضمان الجودة

    صُنعَت لتدوم موسمًا بعد موسم. مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري شركة Philips أكثر من 110 اختبارات دقيقة على مراوحها قبل طرحها في السوق، لضمان الجودة والأداء العاليين.

    استمتع بالهدوء طوال الليل مع وضع النوم الهادئ

    استمتع بالهدوء طوال الليل مع وضع النوم الهادئ

    استمتع بنوم هادئ ومريح ليلاً مع وضع النوم الهادئ. يعمل هذا الوضع على خفض سرعة المروحة تدريجيًا إلى أقل إعداد لمدة 30 دقيقة لمساعدتك على النوم العميق بشكل طبيعي مع توفير الطاقة في الوقت نفسه.

    وضع النسيم الطبيعي للهواء المنعش

    وضع النسيم الطبيعي للهواء المنعش

    يحاكي وضع النسيم الطبيعي نفسًا من الهواء النقي؛ حيث تتناوب شدة الهواء وسرعته بسلاسة بين الارتفاع والانخفاض، ما ينشئ تجربة داخلية طبيعية ومنعشة يمكن الاستمتاع بها على مدار العام.

    راحة مخصصة مع أوضاع متعددة الاستخدامات

    راحة مخصصة مع أوضاع متعددة الاستخدامات

    استمتع بنسيم لطيف أو دفعة قوية من الهواء مع هذه المروحة متعددة الاستخدامات، التي توفر 3 إعدادات للسرعة، ووضع النسيم الطبيعي، ووضع النوم الهادئ. اختر الإعداد الذي يناسبك، واسترخِ، واستمتع.

    التأرجح التلقائي للبقاء باردًا في أي مكان

    التأرجح التلقائي للبقاء باردًا في أي مكان

    خصِّص راحتك مع مروحة يمكن إمالتها بزاوية 180 درجة وتتأرجح تلقائيًا، ما يمنحك هواءً منعشًا تمامًا كما تريد - سواء للتبريد المباشر أو توزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة.

    تصميم صغير الحجم وعصري

    تصميم صغير الحجم وعصري

    تتميز مروحتنا بتصميم مخفي للشفرات يجمع بين الراحة والبساطة، ما يضفي عليها مظهرًا أنيقًا وبسيطًا. كما تتميز بصغر حجمها وخفة وزنها، ما يوفر المساحة دون التضحية بالأداء.

    سهلة الحمل وسهلة التنظيف

    سهلة الحمل وسهلة التنظيف

    تصميم يناسب الطاولات ويوفر المساحة دون فقدان الأداء. يبلغ وزن المروحة 2.4 كجم فقط، لذا يكون من السهل حملها من مكان إلى آخر، وهي مريحة تمامًا للاستخدام على الطاولة أو بجانب سريرك ليلاً. إضافةً إلى ذلك، صُمِّمَت لتكون سهلة التنظيف، فلا يتطلب الأمر سوى مسح سريع بقطعة قماش مبللة.

    وفِّر ما يصل إلى 130 كيلوواط في الساعة على فاتورة طاقة مكيف الهواء الخاص بك

    وفِّر ما يصل إلى 130 كيلوواط في الساعة على فاتورة طاقة مكيف الهواء الخاص بك

    تتيح لك مروحتنا رفع درجة حرارة منظم حرارة مكيف الهواء بمقدار 5 درجات دون التأثير في الراحة، ما يوفر حتى 130 كيلوواط في الساعة سنويًا، وهو ما يعادل توفيرًا يصل إلى 35 يورو من فواتير الطاقة الخاصة بك. إضافةً إلى ذلك، فهي موفرة للطاقة، حيث تستهلك 27 واط كحد أقصى - أقل من المصباح الكهربائي التقليدي - وأقل بمقدار 90 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي. (3)

    تتناسب مع جدولك الزمني بفضل ميزة المؤقت

    تتناسب مع جدولك الزمني بفضل ميزة المؤقت

    خصِّص تجربة التبريد الخاصة بك باستخدام وظيفة المؤقت، المصممة لراحتك. خطِّط مسبقًا حتى 12 ساعة.

    المواصفات التقنية

    • الأداء

      انسياب الهواء
      738 م3/الساعة
      استهلاك الطاقة
      27 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      < 1 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      مسافة انسياب الهواء
      لغاية 25 م

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      مستوى الضجيج الأدنى
      23 ديسيبل (A)
      مستوى الضجيج الأقصى
      40 ديسيبل (A)
      التأرجح
      80 درجة
      الإمالة
      180°
      موقت
      ساعة، ساعتان، 3 ساعات، 6 ساعات، 12 ساعة

    • الأوضاع

      مستويات السرعة
      3
      الوضع الطبيعي
      نعم
      وضع السكون
      Tak

    • إمكانية الاتصال

      التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
      كلا
      التوافق مع الهواتف الذكية
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      2.3 كجم
      الوزن (مع التغليف)
      4,2 كجم
      حجم الرأس
      22 سم
      أبعاد المنتج (العرض*الارتفاع*العمق)
      5.9 × 25.9 × 37.5 سم
      أبعاد الغلاف (العرض*الارتفاع*العمق)
      44.0 × 30.7 × 32.0 سم

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