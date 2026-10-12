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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
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أجهزة التصفية والأكسسوارات
Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200فلتر HEPA NanoProtect
جديد
Philips PureProtect Lite من السلسلة 700فلتر HEPA NanoProtect
Philips PureProtect Go من السلسلة 500فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000iفلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800فلتر HEPA NanoProtect
Philips السلسلة PureProtect Water 3400فلتر الترطيب
Philips السلسلة PureProtect 3200فلتر HEPA NanoProtect
Philips السلسلة PureProtect Water 3400فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000iفلتر الكربون النشط
Philips السلسلة PureProtect Pro 4200فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1فلتر HEPA NanoProtect