جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر HEPA NanoProtect
فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i
فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة HEPA NanoProtect للحماية من الملوثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر HEPA NanoProtect
فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i يلتقط 99,97% من الجسيمات النانوية بفعالية (1) متوافق مع سلسلتي 2000i و3000i بداخل الصندوق: فلتر واحد عمر افتراضي يبلغ عامين فلتر أصلي من Philips متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 2000i و3000i
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء Philips 2000i و3000i: الطُرز AC2887، وAC2889، وAC2892، وAC3829. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء في الجزء السفلي منه.
فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عامين
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عامين (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف.
الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة (HEPA) الجسيمات الفائقة الدقة بنسبة 99,97%
يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة HEPA NanoProtect 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا
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المواصفات العامة
نوع المنتج
فلتر HEPA NanoProtect محتويات الصندوق
فلتر واحد HEPA NanoProtect
نعم الفلتر الأولي
لا كربون نشط
لا فترة استهلاك
لغاية سنتَين
الأداء
تنقية الجسيمات
99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
الوزن والأبعاد
ارتفاع المنتج
362 مم وزن المنتج
0,39 كجم عرض المنتج
276 مم طول المنتج
30 مم طول الحزمة
55 مم عرض الحزمة
290 مم ارتفاع الحزمة
375 مم وزن الحزمة
0,565 كجم
استبدال
لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
AC2887، AC2889، AC2892، AC3829
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(1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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