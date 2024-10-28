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  • فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i

    جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر HEPA NanoProtect

    FY2422/30

    فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i

    فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة HEPA NanoProtect للحماية من الملوثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا

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    جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر HEPA NanoProtect

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    فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i

    يلتقط 99,97% من الجسيمات النانوية بفعالية (1)

    • متوافق مع سلسلتي 2000i و3000i
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي يبلغ عامين
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 2000i و3000i

    متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 2000i و3000i

    فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء Philips 2000i و3000i‏: الطُرز AC2887، وAC2889، وAC2892، وAC3829. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء في الجزء السفلي منه.

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عامين

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عامين

    توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عامين (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

    يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة (HEPA) الجسيمات الفائقة الدقة بنسبة 99,97%

    يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة (HEPA) الجسيمات الفائقة الدقة بنسبة 99,97%

    يلتقط فلتر جسيمات الهواء العالي الكفاءة HEPA NanoProtect 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      لا
      كربون نشط
      لا
      فترة استهلاك
      لغاية سنتَين

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      362 مم
      وزن المنتج
      0,39 كجم
      عرض المنتج
      276 مم
      طول المنتج
      30 مم
      طول الحزمة
      55 مم
      عرض الحزمة
      290 مم
      ارتفاع الحزمة
      375 مم
      وزن الحزمة
      0,565 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC2887،‏ AC2889،‏ AC2892،‏ AC3829

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    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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