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  • 3 فلاتر في 1 للحصول على أداء جيد يدوم طويلاً 3 فلاتر في 1 للحصول على أداء جيد يدوم طويلاً 3 فلاتر في 1 للحصول على أداء جيد يدوم طويلاً

    فلتر بديل أصلي جهاز 3 في 1 مضمّن

    FYM860/30

    3 فلاتر في 1 للحصول على أداء جيد يدوم طويلاً

    تضمن عملية التنقية الثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA والكربون المنشط والفلتر الأولي حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات والملوّثات الأخرى. إنه فلتر بديل لجهاز تنقية الهواء.

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    فلتر بديل أصلي جهاز 3 في 1 مضمّن

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    3 فلاتر في 1 للحصول على أداء جيد يدوم طويلاً

    فلتر Philips أصلي يتّسع بطريقة مثالية

    • فترة استخدام تبلغ 12 عامًا
    • ينقي 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
    • فلتر أولي، فلتر HEPA، فلتر كربون
    • ينقي الغازات والروائح
    خيار مثالي لأداء عالٍ على الدوام

    خيار مثالي لأداء عالٍ على الدوام

    صُمّم فلتر Philips الأصلي في نفس الوقت الذي تم فيه تصميم الجهاز وهما يتطابقان بشكلٍ مثالي. ويضمن ذلك تشغيل الجهاز بسلاسة فائقة وبشكلٍ متواصل.

    استخدام لمدة 12 شهرًا

    استخدام لمدة 12 شهرًا

    يقدّم الفلتر 3 في 1 المضمّن من Philips حماية متسقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى 12 شهرًا. (1)

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي ومتى يجب استبدال الفلتر، وهي عملية تتطلّب أقل من دقيقة واحدة. ويسمح ذلك بصيانة الجهاز بدون مجهود، وضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي في الوقت نفسه.

    تنظيف الفلتر الأولي بانتظام

    تنظيف الفلتر الأولي بانتظام

    للاستمتاع بأفضل أداء تنقية، يجب تنظيف الفلتر الأولي بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية.

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بفعالية

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بفعالية

    تخضع فلاتر الهواء من Philips لسلسلة اختبارات إلزامية وصارمة قبل أن يتم إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استخدامها.

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء (3)

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء (3)

    تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(4). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى(5).

    اتصل بالجهاز وتتبّع فترة استخدام الفلتر

    اتصل بالجهاز وتتبّع فترة استخدام الفلتر

    راقب فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان باستخدام تطبيق Air+‎. وسيتم إعلامك عندما يحين وقت استبدال الفلتر الخاص بك ويمكنك بسهولة طلب فلتر جديد مباشرةً من خلال تطبيقنا (2).

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      حتى عام واحد

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      253 مم
      وزن المنتج
      0,78 كجم
      عرض المنتج
      211 مم
      طول المنتج
      211 مم
      طول الحزمة
      222 مم
      عرض الحزمة
      222 مم
      ارتفاع الحزمة
      260 مم
      وزن الحزمة
      1,04 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AMF870،‏ AMF765،‏AMF865​

    Badge-D2C

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    • (1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء في المدن وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
    • (2) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر Philips.
    • (3) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 الاختباري باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
    • (4) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
    • (5) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801.
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