FY2401/30
فلتر الترطيب الأصلي للسلسلة 2000
يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلاتر بديلة لجهاز الترطيب من السلسلة 2000 من Philips: الطُرز HU4801 وHU4802 وHU4803 وHU4810 وHU4811 وHU4813 وHU4814. يمكنك التحقق من رقم طراز جهاز الترطيب في الجزء السفلي منه.
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (1)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنظف من NanoCloud، إذ يكون الرذاذ الفائق الصغر غير مرئي للعين المجردة ويكون من الصعب للغاية التصاق البكتيريا عليه. ترطّب الأجهزة المزوّدة بهذه التقنية الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية، وهي آمنة للاستخدام مع ماء الصنبور. (2)
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
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