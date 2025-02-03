آمنة وممتعة دائمًا، مع تحديد مستوى الصوت للاستخدام المناسب في المنزل والسفر

صُمِّمت هذه السماعات خصوصًا لتكون آمنة جدًا على آذان الأطفال، حيث تم تحديد مستوى الصوت على 75 ديسيبل للاستماع في المنزل أو في أثناء الدراسة. وعند استخدامها في بيئات أكثر ضوضاء خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر على 85 ديسيبل.