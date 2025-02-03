ضمان لمدة عامين
TAK4200MP/00
آمنة وممتعة وملائمة للسفر
بفضل مصابيح LED الملونة على غطائي الأذنين وميزة مشاركة الصوت لاسلكيًا الممتعة، صُممت هذه السماعات ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان في البيئات الأكثر ضجيجًا أيضًا.
سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
مصابيح LED. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت سماعات الرأس هذه خصيصاً لتوفير أمان إضافي لآذان الصغار، إذ يقتصر مستوى الصوت فيها على 75 dB عند الاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*
تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذن على الأطفال استخدام سماعات الرأس هذه، بينما توفر أغطية الأذن الأصغر ذات الوسائد الناعمة راحة عند ارتدائها. يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
تندمج مصابيح LED الملوّنة في غطائي الأذن مع تصميم سماعات الرأس متعدد الألوان لتجعلها لافتة بأفضل شكل. ويمكن ضبط مصابيح LED لتتوهج بألوان مختلفة، ما يجعلها رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.
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الجوائز
مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.