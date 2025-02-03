آمنة دائماً وممتعة دائماً. حدود لمستوى الصوت في المنزل والسفر*

صُممت سماعات الرأس هذه خصيصاً لتوفير أمان إضافي لآذان الصغار، إذ يقتصر مستوى الصوت فيها على 75 dB عند الاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*