آمنة دائماً، ممتعة دائماً. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB*

صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة على آذان الأطفال، إذ يقتصر مستوى صوتها على 85 dB*. الموسيقى والرسوم المتحركة والأفلام ومقاطع الفيديو التعليمية: مهما كان ما يحبونه، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جداً.