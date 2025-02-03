ضمان لمدة عامين
TAK2000MP/00
متوفر في
آمنة للغاية وممتعة للغاية!
دعوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هذه! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل أتى الأصدقاء للزيارة؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أحد أصدقائهم للاستماع معًا.
سماعات رأس سلكية تُوضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة على آذان الأطفال، إذ يقتصر مستوى صوتها على 85 dB*. الموسيقى والرسوم المتحركة والأفلام ومقاطع الفيديو التعليمية: مهما كان ما يحبونه، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جداً.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال أثناء ارتداء هذه السماعات خفيفة الوزن. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس مميزة بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم الضغط على النافذة لإغلاقها مجددًا.
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.