ضمان لمدة عامين
TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة للغاية، وممتعة للغاية!
دع الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع هذه السماعات السلكية الملوّنة! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل جاء أصدقاء أطفالك للزيارة؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أحد أصدقائهم على التوالي ليستمعوا معًا.
سماعات سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود عند 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت سماعات الرأس هذه خصيصاً لتكون آمنة على آذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها عند 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع للغاية.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال عند ارتداء سماعات الرأس خفيفة الوزن هذه. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس مميزة بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم الضغط على النافذة لإغلاقها مجددًا.
مستوى الصوت محدود عند 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.