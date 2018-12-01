HD9904/00
زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer
يزيد جهاز Airfryer من Philips مساحة الطهو بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غير ذلك أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك من الخضار أو اللحم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في الجلاية لسهولة التنظيف.
يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.
يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع مثل البرغر.
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المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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