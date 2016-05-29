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تم إيقافه
HD9248/91
مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!
مقلاة تقلل الدهون
+ وعاء شوي بحجم XL
1,2 كجم
أسود
يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بغلاف مانع للالتصاق وسلة الطعام في الجلاية لعملية تنظيف آمنة وسهلة.
تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!
يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.
مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.
مقارنة بالمقلاة Viva Airfryer HD9220