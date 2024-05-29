NA110/09
كل النكهات، من دون عناء
مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. ما عليك سوى تحديد الوقت ودرجة الحرارة للاستمتاع بالأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة اللذيذة والصحية في أقل من 15 دقيقة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك الآن تحضير طعام لذيذ من دون الشعور بالذنب ومن دون الحاجة إلى إضافة زيت تقريبًا للحصول على وجبات صحية من دون التأثير في المذاق.
القلي بواسطة الهواء والخَبز والشوي والتحميص وأكثر من ذلك. يمكنك تعديل الوقت ودرجة الحرارة بسهولة للطهي بنحو 12 طريقة مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإذابة الجليد والتجفيف بسرعة.
اكتشف الآلاف من الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل الطهو.**
وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق والصينية اللذين يمكن وضعهما في الجلاية.
التصميم الصغير مثالي لكل مطبخ صغير أو كبير. ويتسع لما يصل إلى 400 غرام من البطاطس المقلية أو 4 أفخاذ دجاج أو 400 غرام من الخضراوات في صينية سعة 3,2 لترات.
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***
طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.
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المواصفات التقنية
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المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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