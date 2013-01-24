العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
4K UHD، LED، Smart TV
انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزءًا منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية.. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K UHD، LED، Smart TV
انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزءًا منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية.. إكتشف كلّ المميزات
4K UHD، LED، Smart TV
انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزءًا منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية.. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K UHD، LED، Smart TV
انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزءًا منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية.. إكتشف كلّ المميزات
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات