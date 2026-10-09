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تلفزيون
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تلفزيون ذكي
Screen size
55 inch (2)
Philips7100 series 70PUT7689 4K UHD LED TV
Philips 8500 seriesتلفزيون QLED بدقة 4K UHD
Philips 8100 seriesتلفزيون QLED بدقة 4K UHD
Philips 7000 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
Philips 7300 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
Philips 7100 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
Philips 7200 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
Philips 8900 seriesتلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD