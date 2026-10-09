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تلفزيون

تلفزيون ذكي (39)

1 - 12 من 39 نتيجة
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تلفزيون ذكي

  • Philips
  • Philips

Philips
7100 series 70PUT7689 4K UHD LED TV

70PUT7689/56
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  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series

Philips 8500 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

50PQT8530/56
  • 126 سم (50 بوصة)، دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
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  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series

Philips 8100 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

70PQT8169/56
  • 177 سم (70 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

75PUT7029/56
  • 189 سم (75 بوصة)، ‏4K UHD،‏ تلفزيون LED
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
  • Google TV™
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  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series

Philips 7300 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

50PUT7330/56
  • 126 سم (50 بوصة)، 4K UHD، تلفزيون LED
  • Google TV™‎
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  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series
  • Philips 7100 series

Philips 7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

98PUT7129/56
  • 248 سم (98 بوصة)، 4K UHD، تلفزيون LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
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  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series

Philips 7200 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

75PUT7231/56
  • 189 سم (75 بوصة)، ‏4K UHD،‏ تلفزيون LED
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series

Philips 8100 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

75PQT8169/56
  • 189 سم (75 بوصة)،دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
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  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series

Philips 7200 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

43PUT7231/56
  • 108 سم (43 بوصة)، 4K UHD، ‏LED‏، تلفزيون
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
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  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series
  • Philips 7300 series

Philips 7300 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

65PUT7390/56
  • تلفزيون 164 سم (65 بوصة) بدقة 4K UHD مع شاشة LED
  • Google TV™‎
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  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series

Philips 8100 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

50PQT8169/56
  • 126 سم (50 بوصة)، دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™
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  • Philips 8900 series
  • Philips 8900 series
  • Philips 8900 series
  • Philips 8900 series
  • Philips 8900 series

Philips 8900 series
تلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD

65PML8969/56
  • 164 سم (65 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون MiniLED
  • Google TV™
  • Dolby Vision وDolby Atmos
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