    7300 series Google TV فائق الوضوح بدقة 4K

    55PUT7390/56

    تصميم ذكي، أداء ذكي، شاشة نابضة بالحياة

    يقدّم تلفزيون Google TV بدقة 4K السلس من Philips باستمرار صورًا مذهلة ونابضة بالحياة، سواء أكنت تشاهد فيلمًا اليوم أم تشاهد الأحداث الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

    7300 series Google TV فائق الوضوح بدقة 4K

    تعمل تقنية Dolby Audio بذكاء لتحسين الصوت لمعدات التلفزيون، لتتمكّن من اختبار جودة صوت أفضل من كل المحتويات التي تحبّها، سواء أكنت تستمع إلى إذاعة أم بث صوت أم تنزيل. استمتع بصوت أفضل للأفلام والموسيقى وبرامج البث.

    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

    مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

    تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

    متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

    متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

    تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

    موافق مع تنسيقات HDR

    هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      شاشة العرض
      دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      تحسين الصورة
      • HDR10
      • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
      • مستخدم، قياسي، زاهٍ، رياضي، أفلام، ألعاب، توفير استهلاك الطاقة

    • دقة الشاشة المعتمدة

      إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
      دعم HDR‏، HDR10/ HLG
      إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
      • دعم HDR
      • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2
      دعم MPEG
      • MPEG2
      • MPEG4

    • تلفزيون ذكي

      نظام التشغيل
      Google TV™
      حجم الذاكرة (Flash)*
      16 غيغابايت

    • ميزات Smart TV

      تطبيقات SmartTV*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      • بحث في Google
      سهولة الاستخدام
      زر القائمة الذكية الشامل
      برنامج ثابت قابل للترقية
      • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
      • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
      • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
      جهاز تحكم عن بُعد
      مع صوت
      المساعد الصوتي*
      • مساعد Google مضمّن
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات تشغيل الفيديو
      MPEG2‏، MPEG2_HD‏، MPEG4‏، MPEG4_HD‏، MPEG4_SD‏، HEVC‏، VP8‏، VP9‏، H.264
      تنسيقات تشغيل الموسيقى
      MPEG1/2 Layer1،‏MPEG1/2 Layer2،‏AMR،‏MPEG1/2 Layer3،‏AC3،‏EAC3(DDP)،‏LPCM،‏AAC،‏ HEAAC
      تنسيقات الترجمات المعتمدة
      SRT، ‏SMI، ‏SSA، ‏SUB، ‏ASS، ‏TXT
      تنسيقات تشغيل الصورة
      JPEG‏، GIF‏، PNG‏، BMP‏، HEIF‏، TIFF

    • تفاعل المستخدم

      جهاز تحكم عن بُعد
      الصوت*

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      16 واط
      تكوين مكبر الصوت
      مكبرا صوت اثنين 10 واط
      تحسين الصوت
      صوت واضح

    • إمكانية الاتصال

      عدد توصيلات HDMI
      3
      عدد منافذ USB
      2
      الاتصال اللاسلكي
      • Bluetooth 5.1
      • Wi-Fi 802 11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
      توصيلات أخرى
      • الهوائي IEC75
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
      • إخراج الصوت (3,5 مم)
      • إدخال الفيديو/الصوت
      HDCP 2.2
      نعم
      HDMI eARC
      HEMI 2
      HDMI VRR
      نعم، على كل منافذ HDMI
      دعم HDCP
      نعم
      HDMI-CEC
      نعم

    • ميزات فيديو HDMI مدعومة

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 5 إلى 35 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل المستخدم

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1226  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      719  ملليمترًا
      تعيين العمق
      89  ملليمترًا
      وزن المنتج
      11  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      1226  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      741  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      243  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      11.5  كلغ
      عرض العلبة
      1321  ملليمترًا
      ارتفاع العلبة
      804  ملليمترًا
      عمق العلبة
      120  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      15  كلغ
      أبعاد أداة التركيب على الحائط
      ‎300 x 300 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريتان AAA
    • سلك الطاقة
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب المسائل القانونية والأمان
    • حامل التثبيت على الطاولة
    • جهاز تحكم عن بُعد
    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
    • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
    • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
    • إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
    • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
    • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
    • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
    • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
    • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
    • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
    • حجم الذاكرة (7100 ): ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
    • تتوفر ميزة Dolby Vision وAtmos على كل أحجام شاشات التلفزيون باستثناء تلفزيونات 43 بوصة بدقة 71×9، حيث يتم دعم Dolby Atmos على مكبرات الصوت العمودية فقط.
    • الصور هي لأغراض توضيحية فقط
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

