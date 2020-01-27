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Airfryer Premium XX، باللونَين الأسود/الأبيض

أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود. 

Airfryer Premium حجم XXL الجديد، أفضل جهاز Airfryer من Philips على الإطلاق

المكواة المولّدة للبخار من Philips

HD9863/99

تقنية الاستشعار الذكي لنتائج مثالية بخطوتَين سهلتَين

ملحق صينية الخَبز بحجم عائلي الجديد*، مثالي لمضاعفة عدد الحصص**

تطبيق NutriU الحصري، يضمّ أكثر من 500 وصفة ونصيحة للطهو مخصصة حسب تفضيلاتك

برامج الطاهي الذكي لتحضير الأطباق الرائجة

القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

نتائج مثالية بكبسة زر. جهاز أذكى ووصفات أسهل وأشهى. إنه جهاز Airfryer الفريد الذي يضبط الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو لتوفير أطباق مطهوّة بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة!

* متوفر مع HD9863

** طبق جديد مخصص للفرن بحجم عائلي يمكنه طهو ما يصل إلى 4 حصص من اللازانيا مقابل حصتين لسلة بحجم XXL‏ (HD9956)

جهاز Airfryer Premium حجم XXL الجديد

تقنية الاستشعار الذكي

يتكفّل الجيل الجديد من أجهزة Airfryer من Philips بإنجاز المهام نيابة عنك. استمتع بنتائج مثالية بخطوتَين سهلتَين. اختر نوع الطعام المفضل لديك واضغط على الزر للطهو. تقوم تقنية الاستشعار الذكي بضبط الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا لتحصل على نتائج مثالية من دون أي مجهود.

طبق خَبز بحجم عائلي جديد

مضاعفة الحصص مع طبق الخَبز بحجم عائلي الجديد**

قدّم أطباقًا متنوعة أكثر في وجبات العائلة بفضل طبق الخَبز بحجم عائلي الجديد*. إنه مثالي لمضاعفة عدد الحصص** وتقديم ما يصل إلى 6 حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7،3 لترات. قم بطهو اللازانيا وقوالب الحلوى وكل ما ترغب فيه! وقم حتى بطهو دجاجة كاملة أو ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لأفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. 

 

 

* متوفر مع HD9863

** طبق جديد مخصص للفرن بحجم عائلي يمكنه طهو ما يصل إلى 4 حصص من اللازانيا مقابل حصتين لسلة بحجم XXL‏ (HD9956)

تطبيق NutriU من Philips، تطبيق ذكي للاطلاع على وصفات

تطبيق NutriU الحصري

اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

تنزيل تطبيق NutriU
برامج الطاهي الذكي لتحضير الأطباق الرائجة، Airfryer بتقنية rapid

برامج الطاهي الذكي لتحضير أطباق شعبية ورائجة

صمم طهاتنا المحترفون برامج الطاهي الذكي لتفكر وتطهو نيابة عنك. بلمسة واحدة فقط، يمكنك طهو البطاطس المقلية الطازجة أو المثلّجة أو أفخاذ الدجاج أو دجاجة كاملة أو حتى سمكة كاملة باستخدام جهاز Airfryer حجم XXL‏. 

Airfryer من Philips، تقنية إزالة الدهون

تقنية إزالة الدهون لأطباق شهية وصحية

يُعد جهاز Airfryer حجم XXL من Philips هو الجهاز الوحيد المزوّد بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتحبسها. استمتع بطعم دجاجة مشوية كاملة مع جلد مقرمش ولحم طري ودهون مشبعة أقل بنسبة 50%*

 

*إزالة الدهون من 3 أوراك دجاج نيئة مطهوّة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 24 دقيقة

القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer حجم XXL. استمتع بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر، فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب لتوفير وجبات مثالية في كل مرة.

Airfryer من Philips، قطع يمكن غسلها في الجلاية

سهل التنظيف بفضل تقنية  QuickClean والقطع القابلة للغسل في الجلاية

تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن غسل كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.

مشاهدة جهاز Airfryer Premium حجم XXL من Philips قيد الاستخدام

Air Fryer Video

ماذا يقول الآخرون عن جهاز Airfryer Premium حجم XXL من Philips

محتويات العلبة

المكواة المولّدة للبخار من Philips

يأتي جهاز Airfryer Premium حجم XXL‏، HD9863/99 مع:

 

  • طبق خَبز بحجم عائلي
  • 9 أكواب للمافن.

اللأسئلة الأكثر تداولاً

كيف تعمل أجهزة Airfryer؟

 

تتميز أجهزة Airfryer من Philips بتصميم خاص في الأسفل، ما يسمح بدوران الهواء الساخن مجددًا نحو الأعلى وإنشاء تأثير طهو متساوٍ، وهو أمر مثالي لكل من يحب الحصول على نتائج سريعة ولذيذة.

ما هو وضع الحفاظ على السخونة؟

بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.

ما هي تقنية إزالة الدهون؟

تفصل تقنية إزالة الدهون الكمية الزائدة من الدهون وتحبسها لتتمكن من تناول أطباق صحية بعد إزالة الدهون الزائدة من الطعام.

هل فعلاً تستحق أجهزة Airfryer كل هذا العناء؟

إذا كنت مهتمًا بحميتك الغذائية، فربما تريد تجنّب الدهون غير الضرورية عند الطهو. وبالتالي، إن المقلاة بالهواء الساخن هي بديل جيد لمقلاة القلي العميق التي تزيد الدهون في الطعام. بالإضافة إلى ذلك، لا تنتج المقلاة بالهواء أي روائح قلي كريهة ولا تخلصك من القلق بشأن التخلص من زيت الطهو القديم. وحتى أن تنظيف المقلاة بالهواء الساخن أسهل، إذ يمكن غسل كل القطع القابلة للإزالة في الجلاية.

هل تبحث عن جهاز Airfryer مختلف من Philips؟

تطبيق NutriU

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أفكار لوصفات شهية حسب احتياجاتك

أكثر من 500‏ وصفة ونصيحة وتوصية مخصصة

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* أجهزة Airfryer المتصلة فقط

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