تطهو تقنية Rapid CombiAir الطعام بالطريقة التي تحبها

الإحساس بالذوق: تخيّل أطباقًا يتم طهوها دائمًا بالطريقة التي تريدها ومجموعة من الوصفات الجديدة التي يمكنك التعرّف عليها وتذوّقها والاستمتاع بطعمها. بفضل تقنية Rapid CombiAir، أصبح هذا الأمر حقيقة! يقوم جهاز Airfryer Combi مع تطبيق HomeID بضبط وقت الطهو ودرجة الحرارة وسرعة الهواء تلقائيًا. اختر تدفق الهواء المنخفض لطهو اللحم بطريقة سو فيد على حرارة منخفضة، وطهو اليخنات ببطء وقلي اللحوم ثم طهوها ببطء. تضمن إمكانيات الطهو بتدفق هواء عالٍ ومنخفض وديناميكي أن يكون طعامك طريًا دائمًا من الداخل ومقرمشًا بالدرجة التي تحبها من الخارج.