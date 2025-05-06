هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة 2000 جهاز Airfryer من السلسلة 2000 سعة 6,2 لترات
يقوم الطهو بالهواء الساخن بإعداد الأطباق المفضلة لديك مع ما يصل إلى 90% أقل من الدهون من دون التأثير في المذاق.
13 طريقة طهو بلمسة زر واحدة
القلي بواسطة الهواء والخَبز والشواء والتحميص وأكثر من ذلك. اضبط الوقت ودرجة الحرارة يدويًا أو استخدم الوظائف المسبقة الضبط للاستفادة من 13 طريقة طهو مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإزالة الجليد والحفاظ على السخونة.
نافذة الطهو لمشاهدة طهو الطعام
لا مزيد من التخمين. راقب الطعام في أثناء طهوه حتى ترى متى يصبح جاهزًا!
شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد
شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام تضم 9 وظائف محددة مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمّدة، والبطاطس المقلية الطازجة، وأفخاذ الدجاج، واللحم، والأسماك، والفطور، والخضراوات، وقوالب الحلوى، والحفاظ على السخونة.
وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID
اكتشف آلاف الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer الخاص بك. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل عملية الطهو.**
تنظيف سريع وسهل
وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق الذي يمكن وضعه في الجلاية.
حجم مثالي لأي مطبخ مع صينية سعة 6,2 لترات
إن التصميم الصغير مثالي لكل مطبخ، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا. يمكنه أن يتّسع لما يصل إلى 800 غ من البطاطس المقلية أو 8 قطع من أفخاذ الدجاج أو 800 غ من الخضراوات في صينية سعة 6,2 لترات.
توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***
طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir
طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.
*مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
**مسح أُجري على مستخدمي HomeID، 6000 مشارك، 2021.
***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ.