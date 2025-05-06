مصطلحات البحث

    السلسلة 2000 جهاز Airfryer من السلسلة 2000 سعة 6,2 لترات

    NA230/09

    1 جائزة

    شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء

    مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. شاهد من خلال نافذة الطهو تحوّل المكونات المفضلة لديك إلى طعام لذيذ في أقل من 15 دقيقة.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 2000 جهاز Airfryer من السلسلة 2000 سعة 6,2 لترات

    شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء

    • سهولة الاستخدام
    • توفير الوقت والطاقة
    • زيت أقل
    • نافذة الطهو
    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يقوم الطهو بالهواء الساخن بإعداد الأطباق المفضلة لديك مع ما يصل إلى 90% أقل من الدهون من دون التأثير في المذاق.

    13 طريقة طهو بلمسة زر واحدة

    13 طريقة طهو بلمسة زر واحدة

    القلي بواسطة الهواء والخَبز والشواء والتحميص وأكثر من ذلك. اضبط الوقت ودرجة الحرارة يدويًا أو استخدم الوظائف المسبقة الضبط للاستفادة من 13 طريقة طهو مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإزالة الجليد والحفاظ على السخونة.

    نافذة الطهو لمشاهدة طهو الطعام

    نافذة الطهو لمشاهدة طهو الطعام

    لا مزيد من التخمين. راقب الطعام في أثناء طهوه حتى ترى متى يصبح جاهزًا!

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام تضم 9 وظائف محددة مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمّدة، والبطاطس المقلية الطازجة، وأفخاذ الدجاج، واللحم، والأسماك، والفطور، والخضراوات، وقوالب الحلوى، والحفاظ على السخونة.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    اكتشف آلاف الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer الخاص بك. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل عملية الطهو.**

    تنظيف سريع وسهل

    تنظيف سريع وسهل

    وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق الذي يمكن وضعه في الجلاية.

    حجم مثالي لأي مطبخ مع صينية سعة 6,2 لترات

    حجم مثالي لأي مطبخ مع صينية سعة 6,2 لترات

    إن التصميم الصغير مثالي لكل مطبخ، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا. يمكنه أن يتّسع لما يصل إلى 800 غ من البطاطس المقلية أو 8 قطع من أفخاذ الدجاج أو 800 غ من الخضراوات في صينية سعة 6,2 لترات.

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1700
      الفولتية
      220-240
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      السعة
      6,2 لتر
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      كلا
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      0,8 م
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      البرامج
      13
      عدد السلال
      المرحلة الأولى
      سلة قابلة للفك
      نعم
      موقت
      نعم
      جهاز تحكم عن بعد
      لا
      التقنية
      تقنية Rapid Air
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى
      200 درجة مئوية
      الملحقات المرفقة 1
      غير متوفر
      الملحقات المتعلقة 1
      مجموعة الشواء
      الملحقات المتعلقة 2
      مجموعة الخَبز
      الملحقات المتعلقة 3
      مجموعة طهي بطبقتَين
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      سلة مفردة أو مزدوجة
      مفردة
      إمكانية الاتصال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      404
      عرض المنتج
      309
      ارتفاع المنتج
      308
      وزن المنتج
      5,35 كجم
      أبعاد المنتج
      ‎404 × 309 × 308 مم
      طول الحزمة
      370
      عرض الحزمة
      370
      ارتفاع الحزمة
      335
      وزن الحزمة
      5,44 كجم
      أبعاد الحزمة
      ‎370 x 370 x 335 مم

    • متانة

      علبة
      عبوة مستدامة
      يدوي
      قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    الجوائز

    • *مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
    • **مسح أُجري على مستخدمي HomeID، ‏6000 مشارك، 2021.
    • ***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

