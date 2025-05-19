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TAT2000BL/97
سماعات الأذن الأساسية للاستخدام اليومي
حسّن استخداماتك اليومية مع سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة، التي تناسبك تمامًا وتوفر صوتًا رائعًا. استمتع بمدة تشغيل تصل إلى 32 ساعة مع علبة الشحن الصغيرة، وستكون مكالماتك أوضح من أي وقت مضى.
حجم صغير. قيمة رائعة
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
علبة شحن بحجم الجيب
تقنية الميكروفونات الأربعة
قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 6 مم. نشط الجهير الديناميكي عبر أزرار التحكم بالسماعة أو تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.
يمنحك لشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و25 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 10 دقائق فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتَين فيما يتم شحن الأخرى. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
إذا كنت تُجري مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الأربعة مع خوارزمية تقليل الضوضاء لالتقاط صوتك وإسكات الضوضاء الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!