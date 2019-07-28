ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAKH402BL/00
المع كالنجم
اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة.
مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
مثبتة على الأذن
بطانات أذن ناعمة
تتميّز سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه المصممة للأطفال بتصميم ذكي يمكن طيه باتجاهين. يمكنك طيّها بشكل مسطّح لتتمكن من تخزينها في الدرج في غرفة النوم، أو يمكنك طيّها بشكل مسطّح نحو الداخل لتشكّل حزمة صغيرة تتسع في جيب معطفك أو حقيبتك.
يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.
يضمّ غطاءا الأذنَين لوحتَي LED تضيئان لتضيفا لمسة مميزة على الأسلوب العصري. ويمكنك انتقاء أحد الخيارات الأربعة: الأضواء الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء، أو يمكنك اختيار مزيج من الأضواء الثلاثة معًا! يكفي أن تضغط ببساطة على الزر في غطاء الأذن لانتقاء خيار الضوء وتغييره.