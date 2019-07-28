ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAKH301BL/00
مارس ما تجيده وتحبه
يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية!
مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
مثبتة على الأذن
بطانات أذن ناعمة
توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.