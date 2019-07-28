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سماعات رأس مع ميكروفون

TAKH101PK/00

متوفر في

أزرق
أزرق
زهري
زهري

فلنبدأ!

دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان.

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فلنبدأ!

  • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • بطانات أذن ناعمة

مشغلات صوتية حجم 32 مم. صوت نقي

بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

عصبة رأس خفيفة مزوّدة بوسادة

جهاز تحكّم مضمّن بسيط. سهولة التحكّم بالموسيقى والمكالمات

يشمل السلك الصوتي الذي يبلغ طوله 1,2 م جهاز تحكّم مضمّنًا بسيطًا مع ميكروفون مضمّن. فيتمكن الأطفال من إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا أو الإجابة على مكالمة واردة، من دون أن يلمسوا هواتفهم الذكية.

المواصفات التقنية

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