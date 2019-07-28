فلنبدأ!

دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان.