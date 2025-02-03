TAK2000MP/00
آمنة للغاية وممتعة للغاية!
دع الأطفال يستمتعون بهذه السماعات السلكية الملونة! فهي خفيفة الوزن ومتينة ومستوى الصوت فيها محدود للاستماع الآمن. هل أتى أصدقاءك للزيارة؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال ربط سماعات الرأس الخاصة بهم بسماعات أحد أصدقائهم بحيث يتمكنون من الاستماع معًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمِّمت هذه السماعات خصوصًا لتكون آمنة على آذان الأطفال، حيث تم تحديد مستوى الصوت على 85 ديسيبل*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أن مستوى الصوت سيظل ضمن الحدود الآمنة.
إنَّ أغطية الأذن الصغيرة المبطنة وناعمة الملمس تجعل سماعات الرأس خفيفة الوزن هذه مريحة للأطفال عند ارتدائها. ويمكن ضبط طوق الرأس المبطن بسهولة لتناسب حجم الرأس بشكل مثالي، وتوجد نقاط على الجزء الخلفي منه لمساعدة الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
يتيح لك منفذ مشاركة الصوت المضمّن إمكانية ربط سماعات الرأس هذه ببعضها ليتمكن الأطفال من الاستماع معًا إلى الصوت نفسه من جهاز واحد. ما عليهم سوى توصيل كابل سماعة الرأس القياسي بحجم 3,5 مم بمنفذ مشاركة الصوت الموجود بهذه السماعات، ثم توصيل الطرف الآخر بمقبس السماعة الثانية.
تأتي سماعات الرأس بتصميم متعدد الألوان يمنحها مظهرًا جذابًا على أي حال، ويمكن للأطفال تخصيص شكل سماعات الرأس باستخدام رسوماتهم! ما عليهم سوى رفع إطار غطاء الأذن الشفاف، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم ثم الضغط على الإطار لإغلاقه مرة أخرى.
صُنِّعت سماعات الرأس هذه من مواد متينة وغير سامة، ما يجعلها تتحمل استخدامات الأطفال اليومية المكثفة. وعند عدم استخدامها، يمكن طيّها بشكل مسطح لتخزينها بسهولة في الدرج، أو طيّها بشكل مسطح وللداخل إلى حجم مدمج بحيث يمكن وضعها بسهولة في الجيوب والحقائب.
تتصل سماعات الرأس السلكية هذه بالأجهزة عبر كابل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية. تتضمن العلبة محوّل مقبس سماعة الرأس USB-C القابل للفصل مع كابل 3,5 مم.
يتيح الميكروفون المضمّن للأطفال إجراء المكالمات مع العائلة والأصدقاء، حيث يلتقط الميكروفون المخصص الصوتَ، بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولهم.
سيستمتعون بما يسمعونه، من الأفلام إلى الموسيقى! تتميز سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن والمصممة للأطفال بمشغلات صوت كبيرة بحجم 32 مم ومضبوطة وفق الصوت المميز من Philips. بغض النظر عما يستمعون إليه، سيستمتعون بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق.
تتميز سماعات الرأس هذه بمواد معاد تدويرها، بينما يُستخدم الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من البلاستيك. لتجنب شحن كابلات غير مرغوب فيها، لم يتم إرفاق كابل الصوت القياسي بحجم 3,5 مم في العلبة المطلوب لربط سماعات الرأس ببعضها.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
UPC
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