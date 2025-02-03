آمنة وممتعة دائمًا، مع تحديد مستوى الصوت على 85 ديسيبل*

صُمِّمت هذه السماعات خصوصًا لتكون آمنة على آذان الأطفال، حيث تم تحديد مستوى الصوت على 85 ديسيبل*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أن مستوى الصوت سيظل ضمن الحدود الآمنة.