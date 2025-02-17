ضمان لمدة عامين
TAE2146BK/97
جهير ديناميكي
مشغّلات قوية حجم 10 مم لجهير ديناميكي وصوت واضح. ميكروفون وزر رد مضمّنان لمكالمات مريحة.
مقبس USB-C
مشغلات حجم 10 مم
مغلق من الخلف داخل الأذن
مع الميكروفون المضمن وزر المكالمات، يمكنك استخدام سماعة رأس Philips هذه للاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات من هاتفك الجوال. تمتع بالمكالمات الهاتفية بدون استخدام يديك، من خلال استقبال المكالمات وإنهائها بسهولة من سماعة الرأس الخاصة بك.
تتناسب مشغّلات السمّاعات Super-small مع سمّاعات أذن Philips براحة تامة مع أذنيك. وبفضل هذه الملاءمة الفائقة، يتم عزل الضوضاء الخارجية للحصول على تجربة استماع عالية الحدة.
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.